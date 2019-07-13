Подробности убийства бизнесмена в Бахчисарайском районе

Бизнесмена из Бахчисарайского района убил должник, не желавший отдавать 2 миллиона рублей. Об этом сообщает издание «Крымская газета».

«В роковой день 10 июля Фахри Мустафаеву позвонил его знакомый, задолжавший предпринимателю 2 миллиона и долго не отдававший. Пригласил его на встречу, чтобы обсудить условия возвращения долга.–>

При встрече пояснил, что сразу всё отдать не получается, но в счёт долга предложил взять эксклюзивное ружьё, которое было закопано в лесу возле села Ароматное. Когда приехали на место, должник выкопал это ружьё и из него же прямо на месте застрелил кредитора, закопал и на автомобиле убитого уехал в Севастополь, где и бросил авто», – пишет издание.

По данным «Крымской газеты», некоторые СМИ сообщили о пропаже Мустафаева. Якобы исчезновение бизнесмена произошло по политическим мотивам.

«Но оказалось, что всё гораздо прозаичнее. Тело пропавшего нашли довольно быстро – уже на следующий день, 11 июля: оно было закопано в лесу в селе Ароматном Бахчисарайского района.–>

По словам родных, примерно в 9.00 после разговора по телефону он собрался и уехал. Сказал, что по делам в Симферополь. Но через полчаса с ним уже не было связи», – подчеркнули в издании.

После обнаружения тела убитого правоохранители приступили к следственно-оперативным действиям, в ходе которых подозреваемый был найден и задержан.

По факту убийства сотрудники Следкомитета возбудили уголовное дело. Задержанный 37-летний местный житель дал признательные показания.

Кроме того, журналисты «Крымской газеты» установили, что убитый бизнесмен Фахри Мустафаев ранее был судим. Киевский районный суд Симферополя признал его виновным в подделке диплома о высшем образовании и приговорил к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

С помощью поддельного документа мужчина при организации личного крестьянского хозяйства получить грант.

Мужчина был обязан ежемесячно отмечаться в Уголовно-исполнительной инспекции. Однако он пропустил очередную проверку и суд продлил ему испытательный срок. Очередное нарушение грозило мужчине реальным заключением.