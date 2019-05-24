Подросток пострадал во время секса с водосточной трубой

23 мая 2019     57
Подросток пострадал во время секса с водосточной трубой

16-летний житель индонезийского штата Джохор занялся в туалете сексом с водопроводной трубой. Однако его гениталии так распухли, что он так и не смог их вытащить. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Спустя час после тщетных попыток освободиться, он стал звать на помощь жильцов дома.

Приехавшие по вызову пожарные высвободили похотливого подростка при помощи циркулярной пилы. По словам медиков, каких-либо значительных травм он не получил.

В то же время пожарные посоветовали жильцам дома запечатать трубу, чтобы подобный случай больше не повторился.

Источник: Портал Информер


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