Подрядчиков, срывающих ремонт дорог в Севастополе, оштрафуют

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, после доклада и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, поручил руководителю ведомства Игорю Титову взять на личный контроль ремонт тех дорог, которые подрядчики не успевают сдать вовремя.

«Все дороги, готовность которых составляет 7-10 %, нужно взять на особый контроль. Если подрядчики выходили на эти торги с этими сроками, значит, они понимали свою ответственность. Контракты подписаны, следовательно, за несоблюдение штрафные санкции будут наложены. В интересах подрядчиков мобилизовать большее количество людей и техники, ведь на некоторых объектах физически нет рабочих», – сказал Михаил Развожаев.

На сегодняшний день подрядчики не успевают сдать в срок ул. Капитанская, Советская, Меньшикова, Речная, Подгорная, Умерова и Сумская.

В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в нормативное состояние порядка 77 км автомобильных дорог.





Понедельник, 16 сентября 2019 г. 143

Источник: Портал Информер