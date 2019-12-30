Под Новый год в театре им. Луначарского артисты и зрители говорили друг другу комплименты

Пожалуй, эти строки Булата Окуджавы как нельзя лучше передают ту атмосферу, которая царила в фойе театра 28 декабря.

В этот день артисты пригласили к себе в гости самых преданных друзей из числа постоянных театралов, чтобы сказать им слова благодарности и сделать новогодние презенты. Само собой зрители, в том числе и журналисты, тоже не остались в долгу и наговорили много приятных слов луначарцам.

Ну, а как иначе? И зрители, и артисты – части одного целого, что зовётся одним словом – Театр… Стоит его произнести и в вашу жизнь входит волшебство преображения, дарящее нам яркие эмоции, награждающее детской способностью удивляться чему угодно и соединяющее незримыми, но прочными, нитями сердца тех, кто и на сцене, и в зале.

Вполне естественно, что первые откровения последовали от главного режиссера театра – Григория Лифанова.

«Хороших слов никогда не бывает слишком много. Давайте друг другу говорить комплименты, самые замечательные добрые слова, пожелания», – призвал он.

И в свою очередь поблагодарил всех зрителей, которые «трепетно относятся к артистам, пишут отзывы о спектаклях, делают рисунки и фотографии».

«Это дорого стоит», – сказал режиссер.

Он также отметил, что ценит честный диалог со зрителем и зачастую профессиональные зрительские суждения, пусть даже и критические.

Уходящий театральный год был отмечен интересным событием: при театре им. Луначарского сформировался «Зрительский ареопаг» – сообщество самых активных поклонников театра.

От «ареопага» артистам вручили торт-книжку «Щелкунчик» и «мышиные» письма-треугольники с пожеланиями. Пожелания были не простые: фразы из репертуарных спектаклей театра. Фишка же была в том, что письмо предстояло выбрать каждому самостоятельно. Надо было видеть озадаченные лица артистов, осмысливающих суть пожелания-предсказания…

Правда, и они в долгу не остались: гостей также ожидали новогодние сюрпризы. Всем достались ёлочные игрушки «театральные мыши», соответствующий брелок и была приготовлена специальная корзинка с предсказаниями.

Запустив туда руку, вытянула листок с чудесным изречением Ивана Сергеевича Тургенева: «Ходить вдвоём с любимым существом в чужом городе, среди чужих, как-то особенно приятно: всё кажется прекрасным и значительным, всем желаешь добра, мира и такого же счастия, которым исполнен сам».

Озадачили луначарцы.

Теперь думаю, какой город выбрать…

Источник: Портал Информер