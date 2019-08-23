Под Судаком двух мужчин унесло в открытое море

Сотрудники МЧС спасли в бухте Капсель под Судаком двух мужчин на каяках, унесённых в море. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым.

«В четверг в 11 часов 30 минут на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в районе бухты Капсель двух мужчин на каяках из-за поднявшегося отжимного ветра уносит в море», – говорится в сообщении.

К месту происшествия на двух катерах были направлены сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам крымского главка МЧС. Они подняли мужчин и каяки на борт, затем доставили на берег.

По словам начальника главка Александра Еремеева, с начала года крымские специалисты МЧС спасли на воде 106 человек, из которых 25 детей. Основной причиной таких происшествий является человеческий фактор – несоблюдение правил безопасности на воде.





Пятница, 23 августа 2019 г. 134

Источник: Портал Информер