Под Судаком затонул прогулочный катер

6 сентября 2019     24
Под Судаком затонул прогулочный катер

Утром 6 сентября сотрудники МЧС продолжили поиск пассажирки затонувшего под Судаком прогулочного катера. Об этом сообщил глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

«Поиски женщины, жительницы Ростовской области 1959 года рождения, были проведены вчера и возобновлены сегодня утром», – сказал Шахов.

Глава МЧС Крыма уточнил, что поисково-спасательные работы возобновлены в 7:00. Спасатели ведут поиск, как вдоль береговой линии, так и на воде.

«Задействовано 27 спасателей, 7 единиц техники и 3 плавсредства. Кроме того, проводится обследование с помощью беспилотных авиасредств», – добавил министр.

Напомним, что прогулочный катер «Камелот» затонул днем 5 сентября. На борту находилось 13 человек, 12 из них спасены и доставлены на берег. Поиски пропавшей женщины осуществляли 47 спасателей и 16 единиц техники, в том числе беспилотный летательный аппарат МЧС.

Причиной затопления катера стала непогода. Из-за сильного шторма катер накрыло волной и перевернуло, после чего он затонул.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, а также южная транспортная прокуратура.


Пятница, 6 сентября 2019 г. 86

Источник: Портал Информер

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