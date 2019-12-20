Поезда в Крым в 2020 году перевезут более трех миллионов пассажиров

Министерство транспорта Крыма прогнозирует, что около 3 млн пассажиров воспользуются железнодорожным сообщением в курортный сезон 2020 года. Об этом Крыминформу сообщил руководитель министерства Сергей Карпов.
«Сейчас приблизительный поток пассажиров через железную дорогу с учетом увеличения на курортный сезон – это порядка 3 млн пассажиров в сезон», – заявил Карпов.
Он также сказал, что к 1 июня будет открыто железнодорожное сообщение и с другими городами материковой части России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Также предполагается, что поезда дальнего следования летом будут идти до Евпатории и Феодосии.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту будет открыто в конце декабря.
По данным компании-оператора пассажирских перевозок, между Севастополем и Санкт-Петербургом будут курсировать пять составов с одноэтажными вагонами. Четыре состава с двухэтажными вагонами запустят на линии Симферополь–Москва. Прямой поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать только весной 2020 года, однако пока не сообщается, какие именно вагоны войдут в состав.
Старт открытию железнодорожного сообщения с Крымом даст президент России Владимир Путин.
Пятница, 20 декабря 2019 г. 407
Источник: Портал Информер