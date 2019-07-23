Пожар под Хабаровском в детском лагере

Следователи возбудили уголовное дело после гибели ребёнка в результате возгорания в палаточном городке в Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Хабаровскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также в рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В МЧС отметили, что «всего было 26 палаток, из них 20 сгорели». На месте находилось 189 детей.

В 04.46 (хбр) 23 июля пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе полностью ликвидирован. В настоящее время на месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, правоохранительных и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В реанимационное отделение Центральной районной больницы в поселке Солнечный с ожогами госпитализированы три ребёнка 2006–2008 годов рождения. В Хабаровске в готовности находится вертолёт территориального центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы.

Сообщение о том, что на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе в палаточном городке произошел пожар поступило в Центр управления кризисных ситуаций МЧС России по Хабаровскому краю около 3 часов ночи 23 июля. По прибытию первых подразделений 75 пожарной части краевой противопожарной службы края было установлено, что произошло возгорание палаток. В 03.02 (хбр) пожар локализован, почти через полтора часа полностью ликвидирован, завершена проливка конструкций. Всего к ликвидации пожара было привлечено 8 человек и 4 единицы техники.

По предварительным данным, сгорело 20 палаток, ещё 6 пострадали от огня. В результате происшествия один ребёнок, 2008 года рождения, погиб, ещё трое получили ожоги.