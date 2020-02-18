Пожелав богатств, размером с Титаник, она заочно обрекла себя на столкновение с айсбергом корысти, на котором могут ждать сотрудники прокуратуры

Коллектив зарегистрированного СМИ Севастополя от всей души поздравляет эту удивительную женщину, играющую на бандуре и поющую в ее сопровождении, и желает ей жить по заповедям божьим — «не убивай», «не прелюбодействуй», «не кради».

Отбросьте все печали и волнения, пусть душу ласкают солнечные лучи вдохновения и любви, румяные щёки пышат здоровьем, а рядом будут родные и близкие.

Продолжайте смотреть на этот мир широко раскрытыми глазами, удивляйтесь каждому дню, бодро бегите за музой и умейте отделять зёрна от плевел.

Пусть в вашей жизни всё будет замечательно. Возможно, вы замечательный человек, покорная жена, фантастическая любовница и образцовая мать. Вероятно, у вас много прекрасных качеств, которые восхищают близких.

И, быть может, вы не должны решать задачи культурной политики в сёлах Севастополя, у вас лучше получится печь пироги, ювелирно вышивать красивейшие украшения, шедеврально играть на бандуре и завораживать слушателей своим пением.

Мы уверены, что каждый в этой жизни должен заниматься своим делом: поэты — слагать стихотворения, музыканты — ласкать слух нотами, чиновники — верно служить народу, а директора культурных учреждений — развивать отрасль.

Но многогранная и непредсказуемая Виктория Филипповна, о которой ещё в 2003 году коллеги из «Славы Севастополя» писали, что она «явление особого рода», по всей видимости, умеет только фестивалить и удивлять. Что же, это тоже неплохо! Но не за бюджетные средства.

Сегодня, в ваш день рождения, хотелось бы поговорить об извечной проблеме человечества — коррупции? Вероятно, вам, Виктория Филипповна, это очень хорошо знакомо? Не так ли?

Тем более, вы когда-то сталкивались с тем, что 5 сентября 2018 года Балаклавский районный суд Севастополя вынес приговор по уголовному делу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

Но руководство Главного управления культуры Севастополярассказало в официальном письме о погашенной судимости и даже наградило за то, что она умело подходила к подписыванию контрактов с сомнительным подрядчиком и не совсем верно распоряжалась бюджетными средствами.

Поэтому самое время вспомнить о коррупции.

В свободной энциклопедии «Википедия» говорится, что это — «термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам».

Согласно российскому законодательству, коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей и иного имущества.

Иногда должностное лицо, наделённое определённой властью и обогатившееся за счёт кого-либо, не сажают в тюрьму, а назначают ему условное осуждение. Это, вполне вероятно, способствует процветанию коррупции, так как отсутствует реальное наказание за совершенное преступление.

Хорошо, что вы, Виктория Филипповна, не оказались за решёткой, семья бы очень сильно расстроилась, да и некоторые коллеги ради приличия всплакнули.

Напомним, что при выполнении государственной программы «Развитие культуры города Севастополя 2015-2020 годах» в 2016 году руководителем ГБКУ культуры Севастополя «Орлиновский центр культуры и досуга» заключены контракты с подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту здания центра. Общая стоимость работ по контрактам составила 12,9 миллиона рублей.

Однако, в нарушение условий контрактов, работы на сумму свыше 5 миллионов рублей подрядчиком не выполнены, а именно: капитальный ремонт системы отопления, замена окон и дверей, электромонтажные работы, а также работы по ремонту крыльца помещения учреждения культуры.

Вместе с тем, директором Орлиновского центра культуры и досуга были подписаны представленные подрядчиком заведомо подложные справки о стоимости выполненных работ, акты выполненных работ, а также счета на оплату.

На основании данных документов фирме в полном объеме перечислены бюджетные денежные средства, в том числе за фактически невыполненные работы.

В итоге суд признал директора «Орлиновского центра культуры и досуга» виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Но высшая инстанция, назначив самый строгий вид наказания – лишение свободы сроком на восемь месяцев, счел возможным применение испытательного срока.

В течение 6 месяцев осужденной, то есть Виктории Накорнеевой, предстояло оправдать оказанное доверие, а также выполнить ряд обязательств: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и являться в инспекцию на регистрацию.

Но руководство Главного управления культуры Севастополя (как мы писали выше, — прим. редакции) предоставило Виктории Филипповной второй шанс. И, как оказалось, зря…

Культурные (может, коррупционные) художества в «Орлиновском центре культуры и досуга» продолжаются. Хотя, это выглядит почти невинно. На сайте учреждения были выложены документы, разработанные и подписанные руководителем (оставим в стороне вопрос — несёт ли этот директор моральное право готовить такие обращения и приказы). Если ознакомиться с выложенными на ресурсе документами, то возникает ряд вопросов.

Приказ № 84-ОД от 16 октября 2018 года «О мерах предупреждения коррупции», п. 7 — «… Возложить ответственность на работников за выполнение обязанностей по достоверному оформлению документов. Ответственные: Ветюгова К.В.» (запомните эту фамилию, мы к ней ещё вернёмся, — прим. редакции).

Теперь обратим внимание на приложение — «…Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов».

Внимательно прочитав документ, впадаешь в недоумение. Доподлинно известно, что в «Орлиновском центре культуры и досуга» трудится супруг Виктории Накорнеевой. А упомянутая в приказе № 84-ОД от 16 октября 2018 года «О мерах предупреждения коррупции» Ветюгова К.В. — дочь директора культурного учреждения. Работает в «Орилиновском центре культуры и досуга» и зять Накорнеевой — Пискун И.С. Он руководит студией изобразительного искусства «Акварель».

Да и сама Виктория Филипповна не ленится, возглавляет вокальную группу «Тоника».

Согласно законодательству и подписанным Накорнеевой документам, конфликт интересов не просто на лице, а на лбу руководителя культурного учреждения написан заглавными буквами. Сами готовим документы, сами же нарушаем?

Но ещё больше вопросов вызывает другой документ — «Обращение руководителя о нетерпимости коррупционных проявлений».

И это несмотря на то, что, согласно статье 17 «Запреты, связанные с гражданской службой» ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», государственному служащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

Видимо, она считает, что одно другому не мешает. Поэтому успевает руководить творческим коллективом. Более того, согласно обращению руководителя о нетерпимости коррупционных проявлений, в её хозяйстве оказался и колледж.

Виктория Филипповна, уверены, что вы очень деловая женщина, не успеваете самостоятельно готовить документы и перепечатываете чужие, но очень надеемся, что будете вычитывать то, что размещаете на своем родном ресурсе.

Сегодня, 18 февраля 2020 года, хотим, чтобы задумались над тем, кто вы есть на самом деле: руководитель культурного учреждения, мифический директор колледжа, религиозный деятель, педагог по вокалу, мастер игры на бандуре?

Остановитесь на мгновение, поразмыслите, сделайте в этой жизни что-нибудь хорошо. Поверьте, вселенная этого не забудет. Главное — найти и не потерять себя, прислушайтесь к внутреннему голосу, услышьте с неба рвущийся к вам крик, опомнитесь, завтра может быть поздно исправить ситуацию, ведь вам даётся в распоряжение только миг…

Поэтому, быть может, не стоит напрягаться и пытаться руководить культурным учреждением, а делайте то, что действительно хорошо получается — играйте на бандуре и сражайте слушателей своеобразным голосом?

Культура – это явление многоплановое, включающее в себя множество аспектов. От тех, кто служит в этой сфере, требуется огромная самоотдача, граничащая с самоотречением… Люди случайные, проходные, не приживаются, а также не поддерживаются культурной интеллигенцией.

Настоящие профессионалы всей душой прирастают к делу, растворяясь в нём без остатка, а дилетанты ищут себя и никак не могут решить, кто они есть.

С вашего позволения в этот чудесный праздник вспомним о товарище — директоре «Андреевского дворца культуры» Алексее Юрьевиче Вернигора. Ведь именно он «впал вместе с вами в спячку» во время январских праздников.

От работника Главного управления культуры нам стало известно, что Вернигора так же, как вы, Виктория Филипповна, никак не может определиться — хочет он быть руководителем учреждения культуры или нет. То написал заявление на увольнение по собственному желанию, то забрал его после проверок (говорят, что Главное управление культуры Севастополя не выявило нарушений, но ремонт на «Ракушке» замер , — прим. редакции).

Поэтому, полагаем, Виктория Филипповна, не мучайте себя и севастопольцев, не будьте, как Алексей Юрьевич, займитесь тем, что принесёт истинное удовольствие и закружит в вихре наслаждений. Пойте — это лучшее, что вы умеете, природа вас щедро одарила, не хороните свой талант под грудой глупых увёрток и бросайте «потуги окультуривания».Будьте здоровы, живите долго и счастливо, балдейте и радуйтесь каждому новому дню! С рождением на свет!







Вторник, 18 февраля 2020 г. 370

Источник: Портал Информер