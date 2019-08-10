Поздравление врио губернатора Севастополя с Днем строителя

10 августа 2019     11
Поздравление врио губернатора Севастополя с Днем строителя

Уважаемые строители, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Новые красивые жилые кварталы, отремонтированные дома, торгово-развлекательные центры, больницы, школы, детские сады и заводы – не перечесть объектов, с которыми люди связывают свои планы на новую жизнь, развитие и процветание, и все эти объекты начинаются с вашего ответственного труда.

В годы Великой Отечественной войны Севастополь был полностью разрушен. Советские строители подарили городу второе рождение, в рекордные сроки воссоздав лежащий в руинах город.

Их трудовой подвиг – пример для нового поколения строителей, работающих над обликом современного Севастополя.

Ваша отрасль – фундаментальна. Тех, кто посвятил себя строительному делу уважают как людей основательных, физически сильных, готовых к созиданию.

Более 15 тысяч севастопольцев трудятся в строительной отрасли, сохраняя архитектурный колорит нашего города, возводя дома, в которых счастливо будут жить многие поколения россиян.

В День строителя желаю вам и ветеранам отрасли здоровья, новых проектов, верных товарищей, надежной страховки! Стройте на века, и пусть в ваших домах всегда живут удача, благополучие и любовь!

Врио губернатора Севастополя
Михаил Развожаев

 


Суббота, 10 августа 2019 г. 863

Источник: Портал Информер

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