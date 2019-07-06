Поздравление Дмитрия Овсянникова с днем рождения севастопольского телевидения

6 июля 2019     20
Поздравление Дмитрия Овсянникова с днем рождения севастопольского телевидения

Дорогие севастопольцы!Сегодня мы празднуем день рождения Севастопольского телевидения.

В этот день хочу выразить слова глубокой признательности первому редактору телеканала – известному севастопольцу, поэту, писателю и сценаристу Борису Михайловичу Эскину, который совместно с командой первопроходцев – журналистами Ларисой Кужановой, Владимиром Илларионовым, Ириной Котвалюк, Владимиром Мелянским, Светланой Цепалёвой проделали огромную работу.

За 28 лет севастопольское телевидение прошло путь от маленькой редакции, готовившей получасовой еженедельный сборник сюжетов, до крупного регионального государственного медиа-холдинга.

Севастопольская телерадиокомпания сегодня – это два телеканала, где больше 50% контента – прямой эфир, ориентированный на интерактивное общение со зрителями, проводное радио «Говорит Севастополь», радио «Севастополь ФМ», а также ведущее информационное агентство города.

Севастопольское телевидение – это профессионалы, которые искренне живут любимым делом. Благодаря команде корреспондентов, ведущих, операторов, инженеров, режиссеров севастопольцы всегда первыми узнают главные городские новости.

Силами творческого коллектива только в этом году в прямом эфире, обеспечено 54 прямых трансляции главных городских событий: концертов, шествий, праздников.

И именно сегодня 6 июля в день рождения государственному телевидению Севастополя возвращается его родное любимое название – СТВ. Это стало возможным благодаря участию в судьбе первого городского телеканала жителей, общественников и ветеранов.

Искренне желаю творческому коллективу творческого роста, новых идей, реализации всех креативных планов.

Всегда будьте верны своим идеалам и городу-герою Севастополю!

СТВ – это звучит гордо! СТВ – это телевидение, которое делают севастопольцы для севастопольцев!

Губернатор Севастополя

Дмитрий Овсянников

Источник: Портал Информер

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