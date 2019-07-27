Поздравление командующего Черноморским флотом с Днем ВМФ!

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил моряков-черноморцев с Днем Военно-Морского Флота России:

«Товарищи матросы, старшины, офицеры, адмиралы и генералы, рабочие и служащие, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, от всей души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота России!

Сегодня главный праздник для военных моряков и всех, кто отдал флоту долгие годы своей жизни, работает на флоте, кто любит российский флот, чтит его традиции, гордится им. В этом году мы отмечаем День ВМФ в 80 раз. Учреждённый в 1939 году этот праздник по-настоящему всенароден, его празднуют люди разных поколений в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В Севастополе это особый праздник, потому, что наш город-герой был заложен военными моряками и уже 236 лет Черноморский флот является гарантом мира и стабильности в регионе. За последние 5 лет Черноморский флот кардинально изменился, и это стало возможным благодаря возвращению Крыма и Севастополя в «родную гавань» и заботе государства о развитии и модернизации флота.

Сегодня мы выполняем задачи с качественно новой составляющей соединений надводных кораблей и подводных лодок, морской авиации и ПВО, морской пехоты, сухопутных и береговых ракетно-артиллерийских войск, продолжаем принимать и осваивать новые корабли и современные образцы военной техники. Дальние походы стали нормой повседневной деятельности для кораблей Черноморского флота, поэтому отдельно хочу поздравить экипажи кораблей и судов, подводных лодок, выполняющих задачи в Индийском океане и Средиземном море. Семь футов под килем всем, кто встречает День ВМФ вдали от родных берегов.

Желаю морякам-черноморцам, дорогим ветеранам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества и оптимизма. Всем тем, кто сегодня является продолжателем славной истории Черноморского флота – успехов в повышении боевой готовности, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства.

С праздником, Вас, дорогие друзья, с Днем Военно-Морского Флота России!»

Источник: Портал Информер