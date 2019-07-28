Поздравление с Днём ВМФ от севастопольских единоборцев

28 июля 2019     16
Поздравление с Днём ВМФ от севастопольских единоборцев

28 июля отмечается День Военно-морского флота России. Для нас, севастопольцев, это особенный праздник.

Город-герой Севастополь геополитически находится в очень стратегической месте, всегда вносил и вносит неоценимый вклад в защиту морских рубежей нашего Отечества, доказывая своими подвигами верность военной присяге и Андреевском флагу.

Мы гордимся не только славной историей и подвигами наших моряков, но и тем, чем сегодня живет Севастопольский морской флот. Большую патриотическую работу ведет Совет ветеранов города и севастопольская общественная организация ветеранов-подводников. Благодаря вашей работе подрастающее поколение города Севастополь знакомится с азами военно-морского дела, что является залогом укрепления будущей обороноспособности нашей страны.

От лица Федерации «ММА» и севастопольского филиала Российского Союза Боевых Искусств «РСБИ» сердечно поздравляю военнослужащих, несущих боевую вахту на кораблях, а также ветеранов с Днем Военно-морского флота России!

Выражаю глубочайшую признательность всем Вам за самоотверженное служение Отечеству! Желаю крепкого здоровья и успехов в профессиональной деятельности, благополучия всегда и во всем!

                                                                                                                                                                   Президент Федерации «ММА» Севастополя

Сергей Кот


Воскресенье, 28 июля 2019 г. 860

Источник: Портал Информер

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