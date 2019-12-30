Поздравляем с Днем рождения врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Уважаемый Михаил Владимирович!

Примите самые искренние и добрые поздравления в день Вашего рождения! За очень короткое время Вам удалось сплотить вокруг себя команду единомышленников. Все, что Вы делаете в Севастополе, проникнуто заботой о людях и направлено на улучшение качества их жизни.

Ваша энергия и высокая работоспособность достойны восхищения. Вас отличают масштабность мысли, поддержка талантливой молодежи, забота о ветеранах и пенсионерах. Ваша энергия и преданность делу являются примером отношения к работе.От всей души желаем Вам дальнейшей плодотворной деятельности на благо Севастополя, успешного воплощения ваших замыслов, направленных на развитие и процветание региона и всех его жителей, а также творческой энергии, оптимизма, крепкого здоровья и семейного благополучия.







Понедельник, 30 декабря 2019 г. 1133

Источник: Портал Информер