Поздравляем с Днем рождения врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева

30 декабря 2019     17
Поздравляем с Днем рождения врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Уважаемый Михаил Владимирович!

Примите самые искренние и добрые поздравления в день Вашего рождения! За очень короткое время Вам удалось сплотить вокруг себя команду единомышленников. Все, что Вы делаете в Севастополе, проникнуто заботой о людях и направлено на улучшение качества их жизни.

Ваша энергия и высокая работоспособность достойны восхищения. Вас отличают масштабность мысли, поддержка талантливой молодежи, забота о ветеранах и пенсионерах. Ваша энергия и преданность делу являются примером отношения к работе.От всей души желаем Вам дальнейшей плодотворной деятельности на благо Севастополя, успешного воплощения ваших замыслов, направленных на развитие и процветание региона и всех его жителей, а также творческой энергии, оптимизма, крепкого здоровья и семейного благополучия.



Понедельник, 30 декабря 2019 г. 1133

Источник: Портал Информер

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