Познание! Игровые автоматы в онлайн-казино и их основные характеристики

13 ноября 2019     10
Познание! Игровые автоматы в онлайн-казино и их основные характеристики

Написанием профессионального софта для онлайн-казино (https://azart-zone.net/) и других занимаются крупные международные компании, а сами игровые автоматы должны отвечать множеству строгих критериев и стандартов.

Классификация игровых автоматов

Существует несколько категорий игр в онлайн казино:

· слоты;

· карточные игры;

· настольные игры;

· рулетка.

В основе работы любого автомата лежит генератор случайных чисел (сокращенно ГСЧ), который формирует цепочки данных, на основе которых происходит карточная раздача или выпадает комбинация символов в слотах.

Работа генератора случайных чисел находится под пристальным контролем и мониторится различными веб-сервисами, составляющими на их основе рейтинги.

Разновидности слотов

Игровые автоматы перекочевали в интернет из обычных игровых залов, которые раньше встречались едва ли не в каждом городском квартале.

Принцип работы слотов предельно прост. Игроку нужно лишь указать сумму ставки и запустить вращение барабанов, дождавшись выпадения комбинации.

Существуют сотни вариантов игровых автоматов, от полностью копирующих работу механических одноруких бандитов, до тех, что более похожи на компьютерные игры, с прохождением квестов на бонусном уровне.

Классификация игровых автоматов осуществляется по:

· бренду производителя;

· количеству игровых барабанов;

· наличию Scatter, дающим право на бесплатное вращение барабанов или окрывающим доступ к бонусным уровням;

· символам WIld, которые заменяют собой любые игровые символы в наиболее выгодной для игрока комбинации;

· наличию джек-пота и его типу (прогрессивный, накопительный).

Кроме того для каждого из автоматов есть технические характеристики. Одним из критериев является показатель волатильности, который может быть низким, средним или высоким.

Автоматы с низкой волатильностью обеспечивают частое выпадение выигрышных комбинаций, но размер выплат не слишком большой, порой не превышая сделанной ставки. Соответственно, при высокой волатильности, размер выигрыша в разы превышает ставку, но частота выпадения комбинаций не так высока.

Важным показателем является коэффициент возврата, составляющий от 90 % до 98 % в зависимости от выбранного автомата. Тем больше ставок сделано тем ближе соотношение выигрышей и проигрышей к данной цифре.

Выбирать автоматы на сайте azart-zone.net можно в удобном и структурированном каталоге. Для каждого из них есть подробное описание, указаны технические характеристики, есть возможность игры в бесплатном демонстрационном режиме, для которого не требуется проходить регистрацию.

Для игры на реальные деньги необходимо пройти быструю регистрацию и внести деньги на депозит. Доступны различные варианты платежей: с банковской карты, через электронные платежные системы в интернете, со счета мобильного оператора и т.д.

Вывод средств осуществляется точно таким же способом, как был внесен депозит.



Среда, 13 ноября 2019 г. 107

Источник: Портал Информер

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Познание! Игровые автоматы в онлайн-казино и их основные характеристики
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