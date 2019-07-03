Поиски пропавшего в Крыму дайвера прекращены

3 июля 2019     19
Поиски пропавшего в Крыму дайвера прекращены

Активная фаза поисков дайвера Дмитрия Осипова завершена, поиски результатов не дал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

«Шансов найти дайвера живым нет, в связи с чем и прекращаются активные поиски. Скорее всего, его могло подхватить течение и вынести к берегам Украины, в Херсонской области. О причинах говорить можно будет, когда будет найдено тело», — сказали в МЧС.

Напомним, что Дмитрий Осипов пропал 13 июня в районе 19:00 в семи километрах от поселка Межводное (Крым). Дайвер вместе с тремя друзьями собирал на дне моллюсков.

В какой-то момент погода испортилась, начался шторм, резко стемнело, а коллеги потеряли Дмитрия из виду. После получаса безрезультатных поисков дайверы отправились на берег и обратились в МЧС.

На третий день поисков дайвера якобы видели в море на границе между Россией и Украиной. 

18 июня консульство РФ в Одессе по просьбе родных дайвера направило письмо в МЧС Херсонской области с просьбой присоединиться к поискам. Позже в операции задействовали два катера МЧС Украины. Поиски результатов также не дали.

Источник: Портал Информер

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