Пока молчат институты власти, молчит «Единая Россия», Севастопольские общественники провели собрание по обсуждению поправок к Конституции

На сегодняшний день можно обсуждать и говорить о поддержке только известных нам предложений Владимира Путина, которые уже одобрены Государственной Думой в первом чтении.

В 2004-м – Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, почти пророчески сказал:

«Как только начнем править Конституцию – это уже путь к какой-то нестабильной ситуации. Вот стоит только начать – потом не остановиться будет».

Судя по сообщения в прессе, в комиссию по изменениям к Конституции внесено более 150 предложений о поправках в основной закон. Со слов Председателя Госдумы Вячеслава Володина, после процедуры принятия президентского законопроекта в первом чтении в ГД уже зарегистрировано 65 предложений о поправках.

Поправки продолжают поступать, и сколько их будет передано в Госдуму, на рассмотрение ко второму чтению, сказать никто не может.

Срок внесения поправок продлен до 14 февраля. После этой даты окончательные контуры будущей редакции Конституции, станут более-менее понятны.

Впрочем, спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок может быть продлен ещё раз.

На следующий день после оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию, которое состоялось 15 января. Президент создал рабочую группу по подготовке изменений к Конституции.

Как следует из документа, опубликованного сайте Кремля, в состав рабочей группы вошли глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, академик РАН Талия Хабриева, а также журналист Владимир Соловьев, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, пианист Денис Мацуев, актёр и режиссер Александр Калягин, кардиохируг Лео Бокерия, детский хирург Леонид Рошаль и другие.

Статус группы не ясен, регламент её работы не озвучен. Если они собирают и анализируют предложения о поправках, поступивших из регионов, то, по какому принципу они их отклоняют или одобряют?

Какую силу для Госдумы будут иметь одобренные комиссией поправки?

Вопросов много, ответов нет.

Как известно, не дожидаясь каких либо предложений от Комиссии, 20 января Президент внёс на рассмотрение Думы, озвученные им в ежегодном послании, поправки к Конституции.

Удивительно ли, что на сайте Change.org петиция за включение в комиссию некоего пса Кристофера, который «с неподдельным интересом ежегодно смотрит послание Президента Федеральному собранию», собрала уже более 4000 подписей?

При этом инициатор обращения попросил не расценивать созданную им петицию как неуважение к власти.

Петицию жителя Москвы, Владимира Мкртчяна подписали более четырех тысяч человек. В их числе известный журналист Виктор Шендерович.

Но оставим комиссию, про состав которой не писал только ленивый. Перейдем к поправкам.

Судя по всему поправок много, сколько из них дойдет до процедуры голосования в Госдуме, непредсказуемо.

Пока понятно одно, пакет поправок будет вынесен на всенародное голосование. Поддерживать или не поддерживать поправки это вопрос их соответствия внутренним убеждениям каждого из нас. Но то или другое надо делать осознанно.

Тем более что изменения будут предложены для голосования целым пакетом, то есть согласиться с одним пунктом и отвергнуть другой нельзя

Поэтому все написанное далее не стоит воспринимать «как о политике», а всего лишь как тему и повод для дискуссии.

Можно ли было вносить все поправки одним законопроектом?

Президент внёс все свои предложения по поправкам в Конституцию одним документом. В его изначальной версии – 22 предложения, которые касаются самых разных тем – от социальных гарантий до устройства Конституционного суда.

Процедура внесения поправок к 3-8 главам Конституции описана в федеральном законе “О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции”.

В нём говорится, что закон о любой поправке к Конституции должен “охватывать взаимосвязанные изменения конституционного текста”.

Илья Шаблинский, доктор юридических наук, эксперт по конституционному праву:

«У этих поправок нет общего предмета. Документ должны были, по крайней мере, разбить на несколько законопроектов и каждому дать свое наименование»

Другими словами, ученый, констатирует нарушение федерального закона, допущенное при подготовке законопроекта.

Глава комиссии Совфеда по конституционному законодательству и сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции сенатор Андрей Клишас с такой позицией юристов не согласен:

А разве в законе сказано, что они должны быть по одному предмету регулирования? Ваши “эксперты” подменяют понятия. Они взаимосвязаны, это пакет предложений из послания президента, при этом в Законе не сказано, что они один предмет регулирования должны охватывать

Оба оппонента приводят серьезные аргументы, отстаивая противоположные точки зрения. Похоже, в этом вопросе без толкования Конституционного суда не обойтись.

Имеет ли юридическую силу голосование по поправкам в Конституцию?

Владимир Путин предложил вынести вопрос изменений в Конституцию на “всенародное голосование”.

Сегодня в Российском правовом поле такого понятия как «всенародное голосование» не существует. Почему Президент решил применить именно такую формулировку, вместо понятного и урегулированного законом понятия референдум, остается только гадать.

Всенародное голосование – порядок его проведения, учет результатов, пожалуй, один из самых острых вопросов конституционной реформы.

Вячеслав Володин, спикер Госдумы свою позицию по этому вопросу обозначил так:

«Мы задаем стандарты широкой демократии, граждане нашей страны смогут высказать свое мнение, это не только обозначит значимость норм Конституции, но и обяжет их выполнять»

Прямо противоположно высказался Григорий Вайпан, руководитель судебной практики Института права и публичной политики:

«Голосование в статье 2 законопроекта не имеет никакого значения и никак не влияет на вступление этих поправок в силу, закон 1998 года регулирует процедуру изменения глав 3-8 шаг за шагом, и никакого всероссийского голосования там нет. Законный способ предусмотреть голосование – это провести референдум по проекту новой Конституции»

Вопрос о вступлении закона в силу.

Этот вопрос напрямую связан с предполагаемой процедурой всенародного голосования.

Имеет ли право Президент не подписать закон о внесении изменений в Конституцию, если например, органы госвласти проголосуют «за», а народ не поддержит, проголосовав «против»?

Владимир Путин по этому непростому вопросу высказал такое мнение:

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его. И только после того как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать»

Трудно не понять позицию Владимира Владимировича. Он хочет процедуру принятия предложенных им поправок максимально легитимизировать. Увязать поправки со статьей 3 Конституции, согласно которой единственным носителем власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.

Всенародное признание поправок серьезный козырь против плакальщиков из Венецианской комиссии, ЕСПЧ и прочих.

Но давайте посмотрим, что говорит статья 136 Конституции, которая регламентирует порядок внесения в Конституцию поправок. Поправки к главам 3 – 8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами

законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.

Конституционный суд. в своем Постановлении от 31 октября 1995 г. N 12-П по делу о толковании статьи 136 Конституции РФ указал:

«Вступивший в силу после одобрения необходимым числом законодательных органов субъектов Российской Федерации закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации подлежит подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию».

Как видим, поправки в Конституцию вступают в силу даже раньше, чем их подпишет Президент.

Кроме того у Президента нет никакого права не подписывать закон, в случае его одобрения региональными законодательными органами.

Поэтому известное заявление сопредседателя рабочей группы по изменениям в Конституцию, Павла Крашенинникова о том, что если граждане проголосуют против, то Президент осуществит не ветирование, а подведение итогов голосования, всего лишь словесная мишура.

Будем надеяться, что народ не подведет и поддержит президентские поправки. В этом случае мы сможем избежать скользкой дорожки – нарушений требований Конституции.

Оставим для следующего раза, за рамками повествования законность изменения преамбулы Конституции, в которую хотят поместить упоминание о Боге, истории, красоте и т.д.

Пока вокруг этого раздела документа ходят только разговоры, но в ближайшем будущем, исчисляемом днями, эта тема может стать предметом острых дискуссий.

Источник: Портал Информер