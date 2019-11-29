Поклонская боится того, что в руки киевских политиков может попасть ядерное оружие

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская выразила обеспокоенность в связи с предложениями вернуть на Украину ядерное оружие.

По ее мнению, такие заявления вызывают опасение на фоне несдержанности и некультурности украинских дипломатов и чиновников.

«Вчера в Женеве во время выступления депутата Государственной думы РФ Руслана Бальбека произошло что-то невообразимое. Украинская делегация в полном составе не смогла держать себя в руках: они топали, хлопали и стучали ногами, стараясь убедить присутствующих в работоспособности всех двигательных функций своего организма, за исключением одной, но самой важной для дипломатов – сдержанности и культуры. Поэтому я с ужасом смотрю на призывы некоторых «патриотов» Украины вернуть стране ядерное оружие», – написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Описанный депутатом инцидент произошел на форуме нацменьшинств ООН в Женеве, где обсуждались права человека и образование на родном языке, цели госполитики в области образования на языках национальных меньшинств, эффективные методы в области образования на языках меньшинств и их преподавания.

Планировалось, что в состав российской делегации войдут ректор КИПУ Чингиз Якубов и заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров, однако их к участию не допустили.

По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, действия делегаций, срывающие выступления россиян на международных форумах и мероприятиях, следует пресекать вплоть до вывода их из зала или не приглашать такие делегации вовсе.

Сенатор обратил внимание, что поведение украинской делегации, сорвавшей выступление, является типичным для политической общественности и «верхушки» этой страны.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 2072

Источник: Портал Информер