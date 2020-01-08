Поклонская заговорила с крымчанами на украинском языке

8 января 2020     9
Поклонская заговорила с крымчанами на украинском языке

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская приехала в Крым и поздравила жителей полуострова с Рождеством на украинском языке.

В своем telegram-канале Поклонская сообщила, что приехала в Крым к семье, опубликовав снимок со своим отцом. Затем она перешла на украинский язык. «Христос рождається! Славімо його!», — написала Поклонская, поздравляя крымчан с Рождеством. На этот ее поступок уже обратили внимание украинские СМИ.
Они также отмечают, что в одном из предыдущих постов в telegram-канале, реагируя на возможную установку памятника лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в городе Конотопе, депутат Госдумы открыто назвала жителей Донбасса «обычными украинцами».Напомним, что ранее Наталья Поклонская заявила о том, что готова стать послом России на Украине. Она отметила, что обе страны являются для нее родными.

«Если поступит подобное предложение, я с большой ответственностью его, конечно же, приму», — сказала Поклонская. Она также заявила, что надеется на наступление нового этапа российско-украинских отношений.

Напомним, что Москва и Киев отозвали своих послов в 2014 году.



Среда, 8 января 2020 г. 230

Источник: Портал Информер

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