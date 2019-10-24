Поклонская неожиданно вступилась за Хэллоуин

24 октября 2019     21
Поклонская неожиданно вступилась за Хэллоуин

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская вступилась за Хэллоуин. 

 

«Приближается загадочный Хэллоуин, а значит, Виталий Милонов снова объявляет войну этому привлекательному для молодежи английскому празднику. В преддверии Дня всех святых в этом году коллега даже открыл „горячую линию“ по борьбе с праздником. Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам). По моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе», — написала Поклонская на личной странице в Facebook.

 

 

23 октября депутат Виталий Милонов на пресс-конференции заявил, что празднование Хэллоуина в России нарушает федеральное законодательство. По его словам, для проведения религиозных праздников в учебных заведениях должна быть зарегистрирована соответствующая религиозная организация.

«В России отсутствует церковь, которая бы позволила авторизированно проводить Хэллоуин. Соответственно, попытка любой глупой учительницы провести праздник Хэллоуина в школе является грубейшим нарушением законодательства», — отметил парламентарий. Милонов уточнил, что депутаты Госдумы будут осуществлять мониторинг исполнения законодательства, а «тому, кто захочет провести Хэллоуин в школе, не поздоровится».

 

Депутат назвал «дурачками» и «хомяками» тех, кто отмечают этот праздник. 



Четверг, 24 октября 2019 г. 67

Источник: Портал Информер

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