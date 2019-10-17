Поклонская ответила Собчак за свою юбку

17 октября 2019     7
Поклонская ответила Собчак за свою юбку

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на заявление телеведущей Ксении Собчак, ранее оценившей наряды женщин-парламентариев.

«Депутаты, входящие в состав комитета по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами, далекими от длины юбок, а тем более — переживаний Ксении Собчак», — написала Поклонская в своем канале в Telegram и дополнила, что «уважительно относится к стилю одежды Ксении (Собчак)». 

Более того, Поклонская считает Собчак привлекательной. 

Телеведущая, разбирая наряд депутата, предположила, что она вынуждена носить более длинные юбки, чтобы председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий «не хватал ее за причинное место».



Четверг, 17 октября 2019 г. 183

Источник: Портал Информер

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