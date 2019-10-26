Поклонская отстаивает право женщин на аборты

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на публикации в СМИ, где сообщалось, что депутат заступилась за женщин, которые делают аборты.
«Опять новостные сайты взорвались сенсацией, что я отстаиваю право женщин на аборты. Это мое мнение, и я его просто озвучила», — написала Наталья Поклонская в своем telegram-канале.
Она уточнила, что единственное, что она отстаивает — это интересы страны и международное признание российского статуса Крыма.
«Эту задачу мне доверили избиратели, за это я ежемесячно получаю зарплату», — добавила депутат.
Суббота, 26 октября 2019 г. 1250
Источник: Портал Информер