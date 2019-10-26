Поклонская отстаивает право женщин на аборты

26 октября 2019     22
Поклонская отстаивает право женщин на аборты

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская отреагировала на публикации в СМИ, где сообщалось, что депутат заступилась за женщин, которые делают аборты.

«Опять новостные сайты взорвались сенсацией, что я отстаиваю право женщин на аборты. Это мое мнение, и я его просто озвучила», — написала Наталья Поклонская в своем telegram-канале.

Она уточнила, что единственное, что она отстаивает — это интересы страны и международное признание российского статуса Крыма.

«Эту задачу мне доверили избиратели, за это я ежемесячно получаю зарплату», — добавила депутат.



Суббота, 26 октября 2019 г. 1250

Источник: Портал Информер

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