Поклонская сняла шпильки и надела кеды

27 января 2020     12
Поклонская сняла шпильки и надела кеды

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прибыла на встречу с людьми в Евпатории в белых кедах с разноцветными шнурками. Фотографии опубликованы в Instagram Крыминформа.«Они недорогие. Я купила их в Белграде. Очень удобные», – сообищила парламентарий корреспонденту издания. В комментариях к фотографиям среди подписчиков разгорелись споры о неформальном внешнем виде Поклонской.

«На работу в кедах, тем более белых, не ходят», – отметил пользователь Instagram с именем @alanet2.

«Хоть в тапочках, лишь бы на работе не сказывалось», – уверен подписчик с ником @nata_solovyova.

«Красотка. КЕДЫ- ближе к народу!», – поддержала katrin_sevastopol.
Внешний вид экс-прокурора Крыма много раз становился предметом жарких обсуждений в соцсетях. Практически каждый раз, когда Поклонская меняет прическу, это было новостью для российских и иностранных СМИ.Недавно Поклонская опубликовала в Instagram призыв поддержать православно-патриотический бренд «Крест и Меч». На своей странице она опубликовала фото в футболке с изображением последнего российского императора Николая II.



Понедельник, 27 января 2020 г. 8

Источник: Портал Информер

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Поклонская сняла шпильки и надела кеды
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