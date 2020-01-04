Поклонской нравится Зеленский!

Новогодняя речь президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует об окончательной декоммунизации жанра новогодних обращений лидеров на постсоветском пространстве.

Об этом в своем блоге заявила депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

По словам Поклонской, ей понравился клип Зеленского, в котором не было «сказок» о НАТО, «агрессоре» и войне.



«Я рада переменам, которые произошли в Украине. Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Пропало ощущение, что ты находишься на съезде КПСС, где зачитывают скучный доклад о посевных и ударных трудовых подвигах.

Обычно после такого ложка с оливье в рот не лезет — аппетит пропадал. Зеленский обратился к людям на украинском, русском и венгерском языках. Не было очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы.

Президент сказал то, что давно уже пора там понять. Показал, что все народы — и есть единая страна. И «правильность» гражданина не зависит от языка, на котором он говорит…

Я знаю, что украинцы устали от переворотов и потрясений — они ждут мира, и Зеленский через своё обращение пытается его принести. Не берусь гадать, как будет на деле, но мне его слова нравятся», – написала Поклонская.







Суббота, 4 января 2020 г. 464

Источник: Портал Информер