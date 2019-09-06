Покушение на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову (ВИДЕО)

6 сентября 2019     20
Покушение на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову (ВИДЕО)

На дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой совершено разбойное нападение. Об этом сообщили официальные представители МВД РФ.

Во время нападения грабитель несколько раз ударил Эллу Памфилову электрошокером.

«6 сентября около 01:30 в полицию поступило сообщение о нападении на хозяйку одного из домов, расположенного в городском округе Истра Московской области.

Прибывшие в кратчайшие сроки на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевшей является председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище), проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Расследование взято на контроль руководства МВД России.

На вопросы журналистов о произошедшем ночью нападении глава ЦИК Элла Памфилова ответила очень кратко: «Всё хорошо. Переживу и это».


Пятница, 6 сентября 2019 г. 410

Источник: Портал Информер

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