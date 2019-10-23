Полет американского бомбардировщика возле Крыма назвали провокацией

23 октября 2019     23
Полет американского бомбардировщика возле Крыма назвали провокацией

Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Цеков назвал провокацией действия американского бомбардировщика у берегов полуострова. Об этом он заявил телеканалу RT.

«Это чистейшей воды провокация. Это показывает уровень современного политического мышления американцев в сфере как такового военного дела. Провокации для них характерны», – сказал Цеков.

Он подчеркнул, что Крым хорошо защищен, а России не стоит реагировать на подобные провокации.

«США прекрасно понимают, что у нас есть, чем ответить. На такие провокации мы, на мой взгляд, поддаваться не будем», – сказал Цеков.

Напомним, что ранее американский стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США совершил полет вдоль границы территориальных вод России в Черном море. Но бомбардировщик был перехвачен российским истребителем Су-27.



Среда, 23 октября 2019 г. 278

Источник: Портал Информер

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