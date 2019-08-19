Полет истребителей МиГ-31 в ближнем космосе (ВИДЕО)

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда».

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Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.

Один из истребителей выполнял роль нарушителя воздушной границы России, ему было необходимо на максимальной скорости через нижние слои стратосферы проникнуть в воздушное пространство РФ и уйти от преследования.

«На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Полет осуществлялся на скорости 2500 км/ч и на высоте более 20 км», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Летчики успешно отработали элементы перехвата.





Понедельник, 19 августа 2019 г. 47

Источник: Портал Информер