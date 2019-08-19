Полет истребителей МиГ-31 в ближнем космосе (ВИДЕО)

19 августа 2019     11
Полет истребителей МиГ-31 в ближнем космосе (ВИДЕО)

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда».

Кадры сняты из кабины пилота, на них запечатлен взлет, набор высоты, а также сам полет в ближнем космосе.

Один из истребителей выполнял роль нарушителя воздушной границы России, ему было необходимо на максимальной скорости через нижние слои стратосферы проникнуть в воздушное пространство РФ и уйти от преследования.

«На перехват цели был поднят другой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ из состава дежурных сил. Полет осуществлялся на скорости 2500 км/ч и на высоте более 20 км», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Летчики успешно отработали элементы перехвата.


Понедельник, 19 августа 2019 г. 47

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Голландский новичок «Спартака» «чуть не расплакался» из-за Аршавина
Голландский новичок «Спартака» «чуть не расплакался» из-за Аршавина

Голландский полузащитник московского «Спартака» Гус Тил поделился впечатлением от матча сборных России и Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы в 2008 …


Защитные дамбы в Хабаровском крае возводят в круглосуточном режиме
Защитные дамбы в Хабаровском крае возводят в круглосуточном режиме

В Хабаровском крае на круглосуточный режим работы перевели бригады, которые строят защитные сооружения. В основном их возводят в районе Комсомольска-на-Амуре, …


Полет истребителей МиГ-31 в ближнем космосе (ВИДЕО)
Полет истребителей МиГ-31 в ближнем космосе (ВИДЕО)

Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере. Видео полета опубликовал телеканал «Звезда». Кадры сняты …


Севастопольский Чернобыль (ФОТО 18+)
Севастопольский Чернобыль (ФОТО 18+)

Всем нам печально известен город Чернобыль. Именно там произошла мировая трагедия – авария атомного реактора. С тех пор, вот уж …


В правительстве Севастополя обсуждают создание маневренного жилого фонда
В правительстве Севастополя обсуждают создание маневренного жилого фонда

Сегодня на аппаратном совещании правительства в связи с размещением погорельцев из дома №10 по улице Челюскинцев был снова поднят вопрос …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты