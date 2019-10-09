Поликлиника на улице Супруна начала принимать пациентов

Врачи «узких» специальностей начали приём пациентов в поликлинике на улице Супруна. Медицинское учреждение открылось после капитального ремонта, в настоящее время идёт перевод специалистов из других поликлиник.

Сегодня здесь ведут приём эндокринолог, инфекционист, онколог, гинеколог, работают хирургическая и травматологическая службы. В ближайшие дни откроется запись к терапевтам и другим докторам.

В ходе ремонта были полностью выполнены работы по отделке, фасаду, кровле, заменены коммуникации, инженерные сети, благоустроена территория. В поликлинику поставлена новая мебель, оборудование, компьютерная техника.

Напомним, в 2018 году в севастопольских учреждениях здравоохранения стартовала масштабная программа модернизации. В ближайшие несколько лет будут отремонтированы практически все медицинские учреждения – за счёт бюджета Севастополя или московских межбюджетных трансфертов.

В этом году были открыты после ремонта отделение сестринского ухода в Инкермане, врачебная амбулатория в посёлке Сахарная Головка, поликлиника на улице Геннериха. Завершён капитальный ремонт в детской стоматологической поликлинике на улице Ленина – здесь были полностью обновлены системы вентиляции и энергоснабжения.

В настоящее время капремонт продолжается в детской поликлинике на Леваневского, взрослой поликлинике на улице Умрихина, врачебной амбулатории села Андреевка. Также продолжаются работы в поликлинике для взрослого населения на улице Бориса Михайлова и в стационаре на улице Надеждинцев.

Запланирован капитальный ремонт взрослых поликлиник на улице Ерошенко и Леваневского, детской поликлиники на улице Умрихина, консультативно-диагностических кабинетов кожно-венерологического диспансера на улице Репина. В детских поликлиниках на проспекте Гагарина, в Казачьей бухте, на улицах Юмашева, Корчагина, Героев Сталинграда и Шевченко в 2020-2021 годах пройдёт ремонт инженерных коммуникаций, подводка горячей воды, обустройство вентиляции.

Кроме того, планируется строительство трёх больниц, трёх поликлиник и трёх подстанций скорой медицинской помощи. Подготовка к строительству подстанции на Фиолентовском шоссе уже началась.

Источник: Портал Информер