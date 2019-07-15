Политика Украины по отношению к Крыму поставила крест на возможности диалога

Заявления депутатов Верховной Рады о последствиях блокады Крыма Украиной – это лишь часть правды об отношении крымчан к стране, в которой они вынуждены были жить. Об этом ФБА “Экономика сегодня” рассказал сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

“Сильнее всего по нам, конечно, ударили энергетическая и водная блокады. Однако поставки энергии вскоре возобновились по мере строительства энергомоста с Россией и модернизации собственных мощностей. А сейчас на полуострове работает новая современная газовая ТЭС, с избытком закрывая потребности.–>

Последствия водной блокады пришлось преодолевать комплексно, но и это не стало неразрешимой задачей. Сейчас полуостров уже адаптировался к новым условиям.

Перекрытие поставок продовольствия сыграла лишь на руку крымчанам и российской экономике – вскоре мы стали получать продукцию предприятий РФ и частично замещать поставки собственным производством.–>

При этом многие крестьянские хозяйства и фабрики Украины, традиционно работавшие на потребителей Крыма, в одночасье остались не у дел, часть из них разорилась, другая и сейчас на грани выживания. А туризм, как показывает статистика, стал бурно развиваться после воссоединения с РФ”, – подчеркивает сенатор.

“Вариант остановить конфликт с Донбассом только один – отдать приказ прекратить обстрелы и идти на переговоры с руководством Луганской и Донецкой Народных Республик.–>

С Крымом ситуация иная – снятие блокад уже мало что изменит в отношениях полуострова с Украиной. Крымчанам уже просто не интересен такой диалог – его не было более пяти лет, и он стал неактуальным.

Кроме того, не совсем понятно, смогут ли украинские власти сменить политику в отношении Крыма и Донбасса.–>

Судя по тому, кто сейчас готовится идти в Раду, украинский парламент может сформироваться из большого количества случайных людей, среди которых немало националистов.–>

Команда Зеленского тоже не демонстрирует единых позиций – она крайне разношерстная. Так что позитивные инициативы по сближению с Россией, на мой взгляд, под вопросом.–>

Хотя заявлений о том, что нужно снимать блокады и активизировать переговоры с Крымом, Донбассом, Москвой в новом украинском парламенте, безусловно, будут звучать очень часто. Насколько слова перейдут в дела, предстоит увидеть”, – заключает Сергей Цеков.