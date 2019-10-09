Политик и экономист Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента России

9 октября 2019     10
Политик и экономист Сергей Глазьев освобожден от должности советника президента России

О том, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Сергея Глазьева от должности советника главы государства, сообщило РИА “Новости”.

Ранее в октябре Глазьев был утвержден министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как советник президента, Сергей Глазьев был известен в последние годы своими докладами, в которых подвергал жесткой критике действия правительства и Центробанка.
Он предлагал отказаться от вложения российских резервов в скупку долларов и евро, предлагая поддержать за их счет собственное производствоСреди других его идей – ограничение вывоза капитала из страны, поддержка собственных производителей через ослабление рубля, запрет закупок импортных товаров за счет государства.

Сергей Глазьев в начале 1990-х был первым заместителем министра, а затем министром внешнеэкономических связей, позже — депутатом Госдумы первого, третьего и четвертого созывов.

В 2008 году стал заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества, а с 2009 по 2012 год занимал должность ответственного секретаря комиссии Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.
 
В июне 2012 года был назначен советником президента. В этом качестве Глазьев известен докладами, в которых жестко критиковал действия правительства и Центробанка.
Для борьбы с нищетой в стране экономист предлагал включить печатный станок, ввести госрегулирование и обязать госбанки выдавать кредиты исходя из задач роста производстваПо оценкам экспертов, полноценное исполнение идей из программы Глазьева могло бы привести российскую экономику к изоляции и воспроизводству советской модели.



Среда, 9 октября 2019 г. 509

Источник: Портал Информер

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