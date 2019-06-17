Политические флюгеры Севастополя

В маргинальной среде севастопольского виртуального социума, как мухи роящегося вокруг севастопольский информационной свалки отходов в лице находящегося на ручном управлении одним местным олигархом интернет-ресурса, с воодушевлением была встречена следующая новость:

В воздух восторженно полетели чепчики от экзальтированных «чалисток», поддержанные лужёными глотками мужской части «чалистских» маргиналов: «Браво, Слава»!.., «Ай, да мужик»!.., «Умница»!.., «Даёшь Горелова в губернаторы»!!.., ну-у-у-у и прочая: то ли пошлятина, то ли истерика…

А ведь на глазах у севастотольской общественности депутат В.Горелов продемонстрировал ВСЕМ, что НИКАКИХ политических убеждений у него нет в принципе.

И никогда не было.

Как, впрочем, и принципов.

А откуда они у флюгера? Куда «летающий че» дует – туда депутат и поворачивается. Порой как в сказке: к народу задом, а к кормушке с ложкой – передом.

Депутат Горелов убедительно доказал, что ЛЮБАЯ политическая партия для него всего лишь трамплин для возможности вознестись над людьми в должности «народного депутата», руководствуясь исключительно своими личными гешефтами по обслуживанию интересов известного в Севастополе олигарха, как-то утром весны 2014 года залетевшего в город: то ли на скатерти-самобранке, то ли верхом на ядре, то ли внутри ступы.

Как тут ни вспомнить, глядя на В.Горелова и перефразируя Роберта Мёрля:

Поставьте мне ящик холодного пива у изголовья кровати, положите рядом тёплую девочку в постель, и я вступлю в любую партию, которая мне это предоставит»…

Депутат Горелов пять лет «прозревал» о, видимо, «недостойности» для него личного присутствия в партии «Единая России», лишь только БЛАГОДАРЯ членству в которой он в 2014 году смог стать народным депутатом.

И что там, в партии, для Горелова закончилось: пиво или в постель не то положили?

Депутат Горелов, видимо, пять лет держал дулю в кармане в адрес партии «Единая Россия», но все эти годы, тем не менее, использовал её политический авторитет «партии власти» для своих преференций в имидже общественника-бессребреника, патриота патриотного и «борца за справедливость» в образе Дон Кихота.

Герой Сервантеса «воевал» с ветряными мельницами, а депутат Горелов бился о краснокнижные пеньки.

Два сапога – всегда пара. Даже если один в ржавых латах, а другой – в одной и той же рубашечке после редких её постирушек.

В.Горелов

И там, и там – понты. Правда, в одном случае – романтические, в другом – цинические. У кого какие – нетрудно догадаться.

И вот такому человеку без принципов местные маргиналы стоя рукоплещут!?

Человека, которые, как флюгер, крутился под любым дуновением от олигарха в любую сторону олигарху требуемую – севастопольские маргиналы готовы носить на руках?!

Предавший единожды – будет предавать всегда. Это – закон жизни.

«Я считаю, что это правильно», – заявил Вячеслав Горелов, выходя с вещами из партии «Единая Россия».

Вот так. Предавал, предаю и буду предавать – и это правильно?

Любопытно, а партбилет куда дел: закопал, мол, мало ли как оно ещё повернётся или, таки, сжёг в синем пламени?

Вместо того чтобы ВНУТРИ партии вести борьбу за своё видение её переустройства и функционирования, народный депутат от партии «Единая Россия» в севастопольском Законодательном собрании В.Горелов поступил так, как поступают серые хвостатые обитатели корабельных трюмов, бегущие с корабля, получившего серьёзные повреждения.

Да, у партии «Единая Россия» в Севастополе возникли определённые трудности в восприятии её деятельности у части севастопольцев.

Но если ты НАСТОЯЩИЙ боец и вступал в партию не за мармеладом-шоколадом – то ты будешь с партией до конца.

Если, конечно, у тебя есть убеждения, честь и совесть.

Но если ты приспособленец, – тогда у тебя НЕТ: ни политических убеждений, ни чести перед избирателями, ни совести перед самим собой.

В кинофильме «Ленин в Октябре» вождь мирового пролетариата восклицает о Каменеве и Зиновьеве:

«Вот полюбуйтесь, товарищ Василий, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали. Предали партию, выдали планы ЦК!»

Конечно, председатель партии «Единая Россия» не вождь мирового пролетариата, но и ему сегодня есть «на что полюбоваться» в лице Горелова и… Тимофеевой.

Независимому телевидению Севастополя член Совета Федерации О.Тимофеева рассказала, что определяющим в её решении идти на выборы в Законодательное собрание Севастополя от другой партии стала команда, которую сформировала партия «Родина», и уточнила:

«Для меня – это, прежде всего, мои товарищи. Это Григорий Григорьевич Донец, который для меня стал определяющим фактором в выборе траектории движения. …с той командой, которая сейчас на платформе «Единой России» собралась, мне, скажем мягко, не интересно вместе продвигаться в Законодательное собрание, я для себя определила вот такой путь».

О.Тимофеева

Кто такой Григорий Григорьевич, чем славен сей «витязь» Донец в глазах Тимофеевой, что в состоянии своими «подвигами» в борьбе в чудищами и демонами заслонить для неё тех, кто ДАЛ Тимофеевой путёвку в российскую политическую жизнь по квоте от Законодательного собрания города – ведомо только им двоим. По-товарищески.

Были у Тимофеевой раньше товарищи в «Единой России» – да всех она послала вон, мол, не товарищи вы мне более! Знать вас не желаю! По другой траектории теперь лететь хочу с залётом в Заксобрание Севастополя!

И что же это за «команда» товарищей по пословице: «Скажи мне, кто твой друг, и мы скажем, куда тебе идти», в которую ловко перебежала Тимофеева? И которые летят теперь рядом с ней «по политической жизни» Севастополя?

Среди кандидатов в депутаты Заксобрания Севастополя в списке «Родины», например, И.Комелов. Не являющийся ни политиком, ни бизнесменом…

В природе имеется такой сорняк – перекати поле. Сорняк катается по степи, гонимый низовым ветром…

Теперь, видимо, рядом с ним будет кататься и Тимофеева. Во «имя» и во «благо» Севастополя и России

Однако, после Москвы так низко пасть – это просто «планетарная карьера» для Ольги Леонидовны!

Или вот другой нынешний товарищ Тимофеевой – некто Процко. Если про Комелова что-то ещё говорить дополнительно из того, что рассказано о нём ранее – это себя не уважать, то вот Процко ВСЁ скажет сам и за себя, и про окружающих.

Послушаем:

Про реконструкцию «Парка Победы»:

Про себя:

Про губернатора города Д.Овсянникова:

Про вице-губернатора Севастополя И.Понамарёва:

Ольга Леонидовна!

О вкусах, конечно, не спорят – кому и кобыла невеста.

Или в маске Берии рядом с Процко в маске Сталина будет всех «вешать, стрелять и рвать в клочья»? И с кого начнёте?

Как говорил товарищ Швондер своим товарищам по партии: «Это какой-то позор!…», Ольга Леонидовна, чтобы так-то вот и с кем попало-то…

Впрочем, Горелов и Тимофеева практично делают для себя очередной «партийный цимес». Или, как говорят их заокеанские кураторы: ничего личного – просто бизнес.

И Горелов, и Тимофеева отлично понимают, что партия «Единая Россия» более не даёт им 100 процентную гарантию вновь задепутатиться – вот они и пустились «во все тяжкие» предвыборной гонки.

Одно непонятно, а именно: севастопольцы здесь причём?

Как там группа Ленинград поёт: «Ехай на…»?! Хорошая песня.

Очень даже актуальная для «чалистов», вновь всеми правдами и неправдами стремящимися послужить олигарху, а не городу.

«А что такое партийный цимес?» – спросил меня мой котяра Котофеич.

«А это, котяра, когда ты у Мурзика из восьмой квартиры стащил рыбу из миски на лестничной площадке, сожрал, а потом припёрся домой и заявляешь, что голоден. Так сказать, от меня «политически» требуешь в себя дополнительных «сладких» государственных инвестиций в связи с переходом от миски к миске!».

«Я не Горелов и не Тимофеева!» – обиделся Котофеич и полез под диван.

Николай Жаров