Политический полтергейст нашего городка

То, что А.Чалый изначально был мэром антинародным, что он убедительно доказал своей антидепутатской деятельностью в течение 5 лет своего эпизодического присутствия в стенах Законодательного собрания Севастополя – «волшебным образом» до сих пор не укладывается в головы участников его севастопольского фан-клуба из числа оголтелых сторонников «чализма» в севастопольском социуме.

Впрочем, куда там укладывать! Были бы у тех сторонников мозги в головах, совесть в душе, да душа светлая… А так, там только одно: «Чалый наше всё!.., ибн кашель».

Если у верной «чалистки» депутата Татьяны Щербаковой родной сын считает службу в рядах российской армии ниже своего достоинства, то можно только догадываться патриоткой чего и кого является таким образом воспитавшая его мать, типа, одна из «самых активных участниц» «Русской Весны»».

Подобное – просто позорище для «политической фигуры» и «публичного человека», коим является «народная депутатша», после которого приличные люди уходят в отставку.

Однако А.Чалого это совершенно не волнует и вполне, видимо, устраивает. Какие там приличия!?

По принципу: «Патриотизм патриотизмом, а денежки – к денежкам. И – желательно – в своём кармане. И пусть мне в этом помогают беспринципные соратники и соратницы».

Потому что вот эти свои слова, а именно:

А.Чалый обращает к другой Татьяне и тоже депутату – Татьяне Лобач.

А ведь, например, «личная соратница» А.Чалого и, по совместительству с антинародными балами, «народный» депутат Т.Щербакова в своё время более чем активно и, не выбирая выражений, клеймил партию «Единая Россия», а теперь от этой(!) партии(!) выдвигается в претенденты на депутатское кресло!

От партии, которую именовала «предательской»(!), за невыполнение той своих обещаний что-то где-то и как-то улучшить в городе.

А как же принципиальность, Алексей Михайлович, в вопросах чести и порядочности?

А как же понимание сакраментального: скажи мне, кто твой друг, и мы скажем, кто ты есть сам и куда тебе идти с такими подругами?

Если для А.Чалого «друг» Т. Щербакова, а враг – Т.Лобач – исключительно по принципу личной ему преданности, почти как в «политическом гареме», тогда чем сам А.Чалый – дважды ЛИЧНО предавший севастопольцев своим трусливым бегством от ответственности за судьбу города и судьбу живущих в нём людей с поста мэра и председателя Заксобрания – отличается от им же высказанного диагноза, но уже относительно самого себя, а именно: «…сразу тебя продаст. И так 25 раз…».

Два раз уже было, да, Алексей Михайлович? Осталось всего лишь чуть более 20 попыток очередных предательств Севастополя и севастопольцев?

И шасть в книгу рекордов Гиннесса по параграфу предательств! Молодца, однако! Впрочем – какие ваши годы!.., – вся политическая жизнь ещё впереди задом наперёд. Ещё успеется в книгу попасть…

И вот теперь Т.Щербакова, видимо, по старой памяти и верной дружбе усиленно подсаживается бывшим севастопольским антимэром, как-то утром прилетевшего из Европы в Севастополь, снова занять должность «кнопкодавки за олигархические интересы».

Это даже не сама антинародная бурлящая клоака в исполнении А.Чалого и Т.Щербаковой – это в их лице двигатель её смрадного бурления.

То есть по А.Чалому во власть можно и нужно «категорически пускать» только таких дам, который падают в долголетний обморок, как в его присутствии, так и в ежедневном молитвенном экстазе в его отсутствие только от одной мысли о том, что их гуру помнит о них.

А чего ж ему забывать такие «верные кадры», как Т.Щербакова, и ненавидеть таких, как Т.Лобач, которая у него в «сектантском экстазе» в ногах не валяется!?

Можно понять ругающихся тёток на базаре или черноротых кумушек у подъезда, обсуждающих длину юбок о проходящих мимо женщин и девушек, но когда до подобного уровня опускается мнящий себя эдаким «эталоном русско-весенней мужественности», «патриотической харизматичности» олигарх и «тавридоэлектрический мачо» А.Чалый, то это выглядит особенно жалко и уродливо и совершенно недостойно ПРОСТО мужчины.

Если у Т.Лобач всего лишь «сарайчик», то у А.Чалого аж целый антисоветский «дворец» под названием «псевдомузей 35 батарея», где годами обливается грязью и ложью старший командный состав Севастопольского оборонительного района периода Великой Отечественной войны.

Если из этого псевдомузея уходят последние грамотные и совестливые экскурсоводы, не желающие более плясать под антипатриотическую дудку олигарха А.Чалого, то и не олигарху прикрывать это своё подобное антиисторической дудение, спекулируя словами адмирала Владимира Алексеевича Корнилова: «Отстаивайте же Севастополь!».

Корнилов-то ценой собственной жизни отстаивал город от врагов, а олигарх всего лишь «смело» и «героически» воюют с женщиной.

Да, это «мужественно» и «по-мужски»…

Если кладбище на «35 батарее», кощунственно созданное в своё время вопреки законам о кладбищенской деятельности и, прежде всего, в той её части, которая определяет отношение к останкам павших при защите Отечества, и до сих пор не приведённое в порядок согласно всем законодательным требованиям, то не А.Чалому рассуждать о «водных кодексах» относительно чужих строений. А.Чалому впору самому сначала разобраться с этическим и эстетическими нормами собственной морали, позволяющими ему устраивать бесовские рок-шабаши в 15-20 метрах от захороненных останков защитников нашего города.

Это – не плевок в них?! Это – не предательство их памяти?!

Особенно жутко и страшно, что позволяющий себе так обращаться с нашей историей и нашей памятью человек, вещает про других перед молодежью, которую одурачивает рекламным слоганом «команда Чалого», подменяя ей понятие и понимание России, как единственной могущей быть для НАШЕЙ молодёжи НАСТОЯЩЕЙ и ЕДИНСТВЕННОЙ командой.

Сначала «команда Чалого». Потом «команда Навального». Следом «команда Госдепа США». И в завершении – «команда московского майдана».

И скачущая среди горящих покрышек молодёжь у стен Кремля – да, Алексей Михайлович? Впрочем, до Москвы пока далеко – она в планах. А вот «сжигать» мэров и правительства в Севастополе уже получается – да, Алексей Михайлович?

Главное, что делать это можно чужими руками – руками восторженной молодёжи, которая в силу своего возрастного восторга мало пока задумывается и о своём будущем, и о будущем страны, если вместо России «записывается» в команду олигарха, тянет кулачки вверх и поднимает «козу из пальцев».

Не менее пошл и вульгарен А.Чалый и в своих высказываниях в адрес действующего главы Нахимовской администрации Михаила Брицына.

Когда ВСЯ Россия в период «Русской Весны» слала в Севастополь гуманитарную помощь, как денежными средствами, так и конкретными предметами и товарами, и эту помощь контролировал А.Чалый со «своей командой», то на вопрос, а куда же эта помощь ДО КАЖДОЙ копеечки и до каждого шприца ушла в итоге – ответа и по сей день от олигарха нет.

Молчит олигарх – только руками 5 лет разводит и ладошки показывает, мол, они ничего не брали. Поверить про то что не брали можно, НО!.., при одном условии, а именно: при опубликовании ПОЛНОГО перечня за личной подписью А. Чалого и членов «его команды» того периода по каждой позиции: ЧТО пришло и КУДА – ушло.

Что-то мешает это осуществить, а, Алексей Михайлович? И что же конкретно?

Вот как «народный мэр» по-заячьи убегает от вопросов народа о том, куда всё подевалось тонами и миллионами! Любо-дорого смотреть и слушать его словесные зигзаги на сей счёт.

Но при этом он заявляет, что плохо(!) знает Брицына, но хорошо знает, что тот «ворует» бюджетные деньги.

Лучшая защита – это нападение. Нападение голословное – «…некоторые серьёзные эпизоды…». Но вполне в манере и естестве Алексея Михайловича: «…приличный человек себя так не ведёт…». Это точно!!

До приличного человека олигарху А.Чалому, как до гланд через анус: больно-больно!.., недостижимо-недостижимо!..

Брицину бы Чалому в ответ канделябром по темечку или перчатку в нос, мол – вызываю на сатисфакцию!

Да только зачем Михаилу Михайловичу пачкаться о того, кто к приличным людям не относится? Пускай мелет дальше… Приблизительно в таком ключе, что из всего многообразия русской кухни он предпочитает всего два блюда: водку и закуску.

Ибо только пьяный до полной потери «политического облика» человек может позволить себе обвинять другого человека в воровстве бюджетных денег БЕЗ единого факта, подтверждающего это самое воровство.

Ибо только окончательно потерявший «политическую адекватность» человек может считать депутата В.Горелова облитого грязью усилиями Брицына. Причём здесь вообще Брицын?

Горелов, избранный в первый состав Законодательного собрания Севастополя от одного округа – по одномандатному избирательному округу № 4, – теперь, стремительно «позеленев», во второй состав баллотируется уже от округа… № 3!

Разве это ни грязно по отношению к людям, которых своим 5 летним бездельем В.Горелов «кинул» на округе № 4, чтобы ТОЧНО также стремиться «кинуть» избирателей на округе № 3, если у него получится пролезть во власть?

Приблизительно так «кинуть», как это происходит на фото под название «Отношение партии зелёных к людям», где мужчина – это севастопольские избиратели, а чмо в образе куста, повёрнутое к нему (к ним) задом – один из представителей «партии зелёных» в нашем городе:

Судя же по тому что, как и в какой форме в последнее время заявляет А.Чалый, становится совершенно очевидным, что олигарх на нервно-политической почве впала в состояние прогрессирующего полтергейста, то есть беспорядочного перемещения слов, оценок, заявлений и прочих предвыборных звуков.

Да далёкое эхо в горных джунглях севастопольских предвыборов от этих самых звуков в олигархических мечтах о необходимой и подвластной ему законодательной ветви власти в городе: «…и путём демократического голосования избирали наименее ценных членов коллектива…». То есть в очередной раз всяких там «щербаковых», «гореловых», «аксёновых», «кулагиных», «брата два» и прочих «алтабаевых».

Влад Серпухов

Источник: Портал Информер