Политический хайп в Севастополе: незаконная реклама

Информационные щиты у подъездов многоквартирных домов в Гагаринском районе установлены с нарушением «Правил установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории города Севастополя». Об этом заявила председатель общественно организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова, комментируя информационный шум после исчезновения объектов наружной рекламы.

Она сообщила, что информационные щиты на зданиях жилых домов относятся к объектам наружной рекламы, поэтому их установка и эксплуатация должна быть надлежаще оформлены.

Федеральный закон «О рекламе» N 38-ФЗ регламентирует, в частности размещение рекламы на многоквартирных жилых домах (МДК). Согласно ч.17 ст.19, для каждой рекламной конструкции требуется согласие жильцов, оформленное протоколом общего собрания, а также разрешение органа местного самоуправления, которое выдается только при наличии вышеуказанного протокола.

«По нашей информации, рекламные щиты и информация на них размещены самовольно. Это означает, что отсутствует согласование с собственниками здания – жителями жилого дома. Следовательно, шумиха, поднятая в на днях в СМИ Севастополя о якобы незаконной пропаже информационных стендов с кандидатами Севастопольского реготделения партии «Единая Россия», – всего лишь политический хайп», – заявила Ольга Дронова.

В этом она нашла аналогию с недавнем случаем сноса незаконных билбордов с лицами все той же политической силы.

Общественница также напомнила, что в Севастополе разрешение на установку выдается департаментом архитектуры и градостроительства Севастополя (ДАГС). Незаконная установка ведет к демонтажу таких щитов после предписания департамента. Как следует из норм ч.21 ст.19 ФЗ-38, на добровольный демонтаж конструкции даётся месяц, а на удаление рекламной информации с этой конструкции – 3 дня.

Общественница направила соответствующие заявления на демонтаж незаконных конструкций с подъездов многоквартирных домов в ДАГ Севастополя.

«Предположу, что незаконная реклама была ликвидирована в рамках полномочий ТСЖ, УК или ЖКХ по очистке и благоустройства подъездов и придомовых территорий», – сказала Ольга Дронова, добавив, что всего было размещено 1500 агитационных плакатов на подобных рекламных плоскостях.