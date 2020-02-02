Политолог: Новая партия «За правду» страшилка для нормальной части населения России

Руководитель Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова в своем телеграмм-канале прокомментировал идейность партии Захара Прилепина и оценил её шансы на победу.

Как пишет политолог, партия хочет охватить все сферы жизни и создать народное ополчение.

Гращенков задается вопросом, а «не экстремизм ли это?».

Добавляя цитату Прилепина, что если подобное ополчение было бы, то границы проходили бы иначе и уже существовали новые республики.

Ополчение Гращенков называет оторванным от государства, которое само себе на уме, не смотря на международные договоры.

Также он добавляет цитаты идейного лидера о том, что государство – это не идеальная машина, а революция не всегда зло

В итоге Гращенков называет движение «За правду» страшилкой для нормальной части населения, потому что после таких высказываний голос можно отдать хоть за «ЕР», хоть за ЛДПР, потому что выберут люди, как обычно наименьшее зло.

Напомним, что в субботу, 1 февраля, прошла презентация проекта «За правду» в Москве и была превращена в шоу с участием актеров Стивена Сигала и Ивана Охлобыстина, музыканта Вадима Самойлова.

Своими целями участники и сторонники партии «За правду!» назвали контроль над элитами, сохранение традиционных ценностей и изменение 13 статьи в Конституции РФ, запрещающей идеологию.

По итогам мероприятия Прилепин был избран председателем новой партии. Его первыми заместителями стали член Совета Федерациии политолог

Испытать свои силы партия «За правду» рассчитывает уже в 2020 году. На учредительном съезде Прилепин объявил, что его организация будет участвовать в выборах региональных депутатов в 11 субъектах

РФ. В 2021 году писатель рассчитывает занять места в Госдуме.

Слухи о том, что открытие партии согласовано с Кремлем, писатель опроверг. Хотя и заявил, что после того, как он объявил о планах по созданию партии, на него выходили сотрудники администрации президента, чтобы узнать о дальнейших намерениях

Источник: Портал Информер