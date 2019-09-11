Политолог считает, что оппозиция в Госсовете улучшит работу крымского парламента

Явка на выборах Государственного совета Крыма была бы выше, если все крымчане понимали, что новый состав парламента будет избирать главу республики. Об том сказал политолог, член Общественной палаты Крыма Денис Батурин.

«Есть вопрос корреляции губернаторских выборов и выборов в законодательные органы регионального уровня. Я выскажу свою личную точку зрения.

Как мне кажется, если бы до крымчан было бы донесено, что тот состав парламента, который мы избираем, будет избирать главу республики, это также повлияло бы на явку и на результаты голосования», – считает Батурин.

Он также отметил, что депутаты от ЛДПР и КПРФ в Госсовете Крыма улучшат работу законодательной власти республики.

«Учитывая, что состав парламента в партийном разрезе изменился, я бы выразил надежду на то, что фракция коммунистов будет фракцией коммунистов, а фракция ЛДПР будет фракцией ЛДПР.

То есть, партии шли на выборы под своими лозунгами, какие-то цели и задачи они формулировали, и я очень надеюсь, что эти цели в сочетании с целями и задачами партии власти придадут новую динамику и законодательной работе, и позволят обращать внимание на те аспекты социально-экономической жизни республики, которые может быть не считались приоритетными по самым разным причинам. Одним словом, хотелось бы увидеть нормальную, здоровую, политическую конкуренцию в стенах нашего парламента», – считает Батурин.





Среда, 11 сентября 2019 г. 1728

Источник: Портал Информер