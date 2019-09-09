Полицейские задержали в Севастополе подозреваемого в серии краж имущества на сумму около полумиллиона рублей

9 сентября 2019     9
Полицейские задержали в Севастополе подозреваемого в серии краж имущества на сумму около полумиллиона рублей

Полицейские задержали в Севастополе подозреваемого в серии краж имущества на сумму около полумиллиона рублей. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району задержали злоумышленника, подозреваемого в серии краж имущества из частного дома и квартир.

Как стало известно, на счету подозреваемого четыре факта противоправной деятельности на территории Севастополя. Сумма причиненного ущерба потерпевшим составила около полумиллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудник полиции установили, что 30-летний житель города совершал кража в вечернее и ночное время.

Как правило, путем повреждения окон или свободного доступа, он проникал в жилые помещения, пока хозяева отсутствовали, либо спали. В основном злоумышленник похищал электроинструменты, ювелирные изделия имобильные телефоны.

Сотрудники полиции частично изъяли похищенные вещи и вернули законным владельцам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


Понедельник, 9 сентября 2019 г. 275

Источник: Портал Информер

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