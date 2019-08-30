Полицейские Крыма задержали наркокурьера

30 августа 2019     13
Полицейские Крыма задержали наркокурьера

Крымские полицейские задержали автомобиль, в котором двое мужчин перевозили крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым при силовой поддержке подразделения «Гром» на перекрестке дороги Черноморское – Евпатория остановили автомобиль Mercedes-Benz, в котором находились двое мужчин.

На переднем сиденье машины оперативниками был обнаружен рюкзак с тремя полимерными пакетами внутри.

В каждом из полиэтиленовых свертков находилось вещество синтетического происхождения светло-коричневого цвета, кристаллообразной формы, примерный вес каждого пакета составляет около килограмма», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что изъятое вещество было направленно в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Крым.

«По результатам исследования изъятое вещество относится к производным N-метилэфедрона, имеет общую массу более трех килограммов, что отнесено законодательством к особо крупному размеру. Двое злоумышленников, жителей Крыма 1985 и 1973 годов рождения, подозреваются в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере», – сказали в полиции.

Полицейскими собрана доказательственная база, подтверждающая противоправные действия задержанных. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Каждому из подозреваемых грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.


Пятница, 30 августа 2019 г. 43

Источник: Портал Информер

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