Полицейские обнаружили на месте преступления крымчанина, который уснул в обнимку с телевизором

В Красноперекопске возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего, ранее неоднократно судимого местного жителя, которого полицейские обнаружили на месте преступления в обнимку с похищенным им телевизором. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Крыму.



В дежурную часть МО МВД России «Красноперекопский» по линии «102» поступило сообщение от сторожа детского сада, расположенного в одном из пригородных сел города Красноперекопска, о том, что им застигнут в одной комнат учреждения неизвестный мужчина. При виде сторожа злоумышленник выпрыгнул из окна и скрылся. При этом, как выяснилось, со стены комнаты пропал плазменный телевизор. О произошедшем работник детского сада сразу сообщил в полицию.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа опросила заявителя, а затем приступила к осмотру помещений учреждения.

Каково же было удивление полицейских и самого работника детсада, когда в одной из комнат они обнаружили неизвестного молодого человека, спящего в обнимку с похищенной техникой.

Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемым оказался 20-летний ранее неоднократно судимый местный житель. При этом молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как пояснил красноперекопец, он проник в помещение детского сада с целью совершения кражи. Однако его спугнул сторож.

Скрывшись через окно, нетрезвый злоумышленник уже через несколько минут вернулся на место преступления за приглянувшимся телевизором, не ожидая, что сторож уже вызвал полицию.

Услышав людей, решил спрятаться и переждать в одной из дальних комнат, но незаметно для самого себя уснул. Разбудили горе-злодея полицейские.

Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п.«б» ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража, то есть тайное хищение имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.