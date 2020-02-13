Полицейские Петербурга похитили человека и требовали выкуп под угрозой уголовного дела

В Ленинградской области задержали экс-сотрудников транспортной полиции, которые организовали похищение человека. О преступлении сообщила сожительница пострадавшего.

По словам женщины, в 2016 году ее гражданского мужа похитили cиловики. После этого они связались с семьей жертвы и потребовали 300 тысяч рублей. Они также угрожали, что в случае отказа выдать деньги, похищенный станет фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

В январе 2020 года женщина обратилась к Павлу Выменцу, который исполняет обязанности руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Она пожаловалась на безнаказанность полицейских. После этого СК начал проверку и обнаружил «неопровержимые доказательства».

Вымогатели задержаны. В транспортной полиции они уже не работают. В их отношении возбуждены уголовные дела о похищении и вымогательстве взятки.







Четверг, 13 февраля 2020 г. 21

Источник: Портал Информер