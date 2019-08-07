Полиция задержала подозреваемого в убийстве Михаила Круга

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Михаила Круга. В доме артиста в Твери сотрудники СК провели эксперимент с участием возможного преступника. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на слова сестры певца Ольги Медведевой.

На время следственных мероприятий Медведеву попросили уйти из дома и забрать лишние вещи, которые могли помешать проведению эксперимента.

6 августа особняк Михаила Круга оцепили и привезли туда человека в наручниках. За работой следователей сестра артиста наблюдала из соседнего дома. В СК сообщение не комментируют.

Нападение на семью Михаила Круга произошло в ночь на 1 июля 2002 года.

По данным следствия, двое неизвестных в масках ворвались в дом артиста с огнестрельным оружием, напали на его тещу, ранили Михаила Круга.

Жене певца удалось сбежать к соседям, откуда она вызвала полицию. Расследование дела продолжается до сих пор.





Среда, 7 августа 2019 г. 79

Источник: Портал Информер