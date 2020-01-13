Полиция Севастополя информирует об изменениях в ПДД

С 1-го января вступили в силу изменения в Правила дорожного движения.

В соответствие с поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и на электронном устройстве. При этом сотрудник полиции может проверить полис ОСАГО через автоматизированную информационную систему обязательного страхования.Также вступил в силу закон о государственной регистрации транспортных средств. Согласно новым положениям, предусмотрена возможность проведения регистрационных действий, как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без них, с последующим изготовлением в уполномоченных на это организациях.

При этом код региона привязан к субъекту регистрации владельца автомобиля.К участию в процессе регистрации также привлекаются дилеры. Они будут осматривать транспортные средства, формировать заявление и комплект необходимых для регистрации документов. Транспортные средства, собственники которых не достигли 16-летнего возраста, регистрируются за одним из родителей, опекуном или попечителем.

Для временного допуска к участию в дорожном движении автомобилей, вывозимых за пределы страны или перегоняемых к конечным производителям, предусмотрена выдача регистрационного документа и государственного знака «Транзит», которые позволят в течение 30 суток участвовать в дорожном движении.







Понедельник, 13 января 2020 г. 473

Источник: Портал Информер