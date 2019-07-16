Полиция Севастополя разыскивает Алину Прокопову

Вечером 10 июля на проспекте Победы у дома 32 водитель автомобиля КИА Пиканто, госномер A472PB/92, двигаясь по парковке у продуктового магазина, сбила десятилетнего велосипедиста и скрылась с места ДТП.

Когда водитель покидала место происшествия, несмотря на призывы очевидцев остановиться, пострадавший мальчик успел сфотографировать уезжающий автомобиль.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в больницу.

В связи с этим автомобиль КИА Пиканто A472PB/92, принадлежащий Прокоповой Алине Валиевне, объявлен в розыск. Госавтоинспекция призывает граждан, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения девушки, позвонить по телефонам дежурной части:8(8692) -738-400; 8(8692)-738-401 или группы розыска: 8(8692)-738-428.