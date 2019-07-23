Полиция Севастополя раскрыла 14 преступлений, связанных с наркотиками

Очередной этап антинаркотической операции «Мак», которую проводят севастопольские сотрудники полиции, выявил 14 преступлений в этой сфере.

Правоохранители изъяли почти полкилограмма синтетических наркотиков. Этап операции реализовывался в течение десяти дней.

«За время первого этапа мероприятия сотрудниками полиции было раскрыто 14 преступлений данной направленности. В ходе рейдов из незаконного оборота изъято 446 грамм «синтетических» наркотиков и 50,6 грамм наркосодержащих растений», – сообщает пресс-служба УМВД Севастополя.

Полицейские задержали 7 злоумышленников по фактам совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Ещё 29правонарушителей привлечены к административной ответственности.

Напомним, что ранее заместитель начальника управления МВД по Севастополю Марк Левин говорил о том, что в этом году в рамках операции «Мак» полицейские изъяли 6 кг наркотиков растительного происхождения.