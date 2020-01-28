Полиция Украины возбудила уголовное дело в отношении владельца ресторана из-за советской символики

Национальная полиция Украины по Черниговской области возбудила уголовное дело из-за советской символики и портретов коммунистических лидеров в одном из ресторанов города Прилуки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, дело возбуждено по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики». Нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.

В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, осуждение коммунистического режима СССР, открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб и запрет на использование советской символики.

В рамках исполнения закона переименовывали города, улицы, демонтировали памятники советским вождям и деятелям. Многие памятники националистические организации сносили без согласования с местными властями.







Вторник, 28 января 2020 г. 69

Источник: Портал Информер