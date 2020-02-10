Полное равнодушие властей к символу освобождения Севастополя. Как такое возможно?

На мысе Кордон стоит скромный обелиск, увенчанный барельефом ордена Славы. Он хранит Память о величии подвига освободителей Севастополя.

«Героям гвардейцам Севастополя 9 мая 1944 от бойцов, сержантов, офицеров и генералов 2-й гвардейской армии», – читаем на обелиске.

Там же высечены гордые слова: «В груди великого города будет вечно биться сердце русской славы».

Помнится, в период «оранжевой» власти именно эти слова не давали покоя бандеровцам. Тогда жители города, ветераны общими усилиями спасли памятник от поругания…

Страницы истории города русской славы

Это был первый послевоенный памятник в нашем городе. Спустя шесть дней после освобождения Севастополя, 15 мая он был заложен воинами 2-й гвардейской армии по проекту участника боев за Севастополь лейтенанта Константина Алексеевича Чанкветадзе.

Строили его всем миром – и воины-освободители, и жители города-героя. Представьте себе Севастополь, лежащий в руинах, ещё дымящийся от пожаров. А севастопольцы, которые сами живут в уцелевших подвалах, возводят памятник – за 12 дней! 27 мая 1944 года он был открыт.

Слишком велик был беспримерный подвиг освободителей Севастополя… Потому и поставили этот памятник – для Памяти, для потомков, чтобы те помнили, какой высокой ценой завоевана свобода.

Из записок участника освобождения Севастополя Фёдора Царёва «Севастополь – наш!»:

«…Девятое мая. Третий день штурма. Третий рассвет. Он и похож на прошедшие два дня и отличен от них. Теперь уже Севастополь не за горами, а совсем рядом, его отделяет от нас только водная гладь Северной бухты. Едва рассвело, чуть рассеялся утренний туман, как гвардейцы снова вступили в бой. Листовка-молния, выпущенная политотделом дивизии, доставленная в подразделения накануне, призывала: «Товарищи гвардейцы! Мы подошли к воротам Севастополя. Ещё один крепкий удар, и мы сбросим гитлеровцев в море. Вперед, друзья, нас ждёт Севастополь! Родина никогда не забудет ваших подвигов».

Северная бухта покрылась черными точками: переправлялись на плотах, лодках, бочках из-под горючего. Под прикрытием артогня одна за другой высаживались на противоположный берег штурмовые группы и вступали в схватку с врагом. Действуя смело и решительно, гвардейцы заняли Корабельную сторону и успешно продвигались к центру города.

Не менее жаркие бои развернулись справа, где наступала дивизия полковника Геннадия Колесникова. В первом эшелоне действовал полк майора Анатолия Дрыгина, офицера опытного, мужественного, инициативного.

Чтобы избежать лишних потерь при форсировании бухты, командир полка решил сначала высадить десант, захватить плацдарм, а вслед за ним переправить основные силы. Когда командир батальона Буткевич спросил, кто желает пойти в десант, первым вышел из строя плотный, коренастый боец К. Висовин, кавалер ордена Славы, смелый, отважный разведчик полка. За ним шагнули вперёд рядовые сапёр А. Соценко, стрелок Я.Романов, автоматчик И.Дубинин. Группу возглавил сапёр, коммунист лейтенант А.Земков.

Лодка, которую ещё с вечера припас Висовин, оказалась вместительной. До берега её несли на руках. Затем опустили на воду: она закачалась на волнах. Висовин и Земков, вскочив в неё, придержали веслами, пока не сели остальные.

Висовин оттолкнул лодку от берега, и она, послушная его веслам, ходко пошла вперед. Плыли бесшумно, стремясь ни одним всплеском не обнаружить себя. До берега оставалось метров сто. Туман поредел, и гитлеровцы, заметив лодку, отрыли огонь. По воде, справа, хлестнула автоматная очередь. За ней вторая, третья.

Сделав рывок, лодка, шаркнув днищем о гальку, уткнулась в берег. Гвардейцы, быстро выскочив из неё, открыли ответный огонь, уничтожив несколько фашистов. Действуя смело, решительно, они заняли оборону. Завязалась жестокая схватка. Гитлеровцы окружили храбрецов. Отбивались гранатами, сходились в рукопашной.

Свыше тридцати вражеских солдат выбил из строя Висовин. Будучи смертельно ранен, истекая кровью, он в упор застрелил ещё двух гитлеровцев, пытавшихся взять его в плен.

Один за другим выбывали гвардейцы. Смертью героя, выполнив до конца свой воинский долг, пал Романов. Тяжело ранило лейтенанта Земкова, он лежал без сознания. Спустя некоторое время убило Соценко. А враги всё наседали.

Трудно, невероятно трудно было Дубинину отбиваться от немцев. Казалось, прошла вечность с тех пор, как они высадились на берег.

На исходе патроны и гранаты. Дубинин решил расходовать их экономно, бить врага наверняка. Он увидел, как, прячась за укрытиями, к нему подбирались гитлеровцы. Видимо, хотели взять его живым. Подпустив их поближе, Дубинин бросил две гранаты. Раздались взрывы, просвистели осколки. На миг установилась звенящая тишина. И вдруг он услышал крики «Ура».

Они раздавались справа и слева. Рядом с ним застучали автоматы и пулемёты бойцов батальона. Доложив командиру о действиях десанта, Дубинин вместе со всеми пошёл в атаку. Под вечер на одной из улиц он был смертельно ранен. В живых остался один Земков, но об этом мы узнали значительно позже.

Подвиг гвардейцев, участников десанта, был высоко оценен командованием. За мужество и героизм, проявленные при освобождении города русской славы Севастополя, указом Президиума Верховного Совета СССР воинам-богатырям присвоено звание Героя Советского Союза».

У подножия памятника – братская могила, в которой похоронены Герои Советского Союза: К.Г. Висовин, И.В. Дубинин, Я.А. Романов, А.Н. Соценко, погибшие 9 мая 1944 года.

Современная история памятника славы

В 1993 году памятник был реставрирован без замены арматурной основы, т.е. капитального ремонта не было.

Осенью 2013 года часть облицовки на лицевой стороне осыпалась, и под ней обнажилась арматура – не просто ржавая, а практически истлевшая, по словам очевидцев, при прикасании рассыпалась в пыль.

Кроме того, в трещинах были колонны и стилобат, покосились и разошлись ступени…

В 2014 году жители Северной стороны обратились к Дмитрию Белику. При его содействии 6 мая 2014 года был произведен косметический ремонт памятника.

В настоящее время памятник Славы находится в аварийном состоянии.

ВКонтакте в многочисленный постах люди высказывают обеспокоенность состоянием памятника и выкладывают фотографии. Тему подхватили и некоторые информационные сайты.

А что же севастопольские власти?

На протяжении нескольких лет неравнодушные севастопольцы обращались к властям с просьбой провести КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт памятника с заменой арматурной основы и т.д.

Одно из таких обращений было направлено в Правительство Севастополя в июне 2018 года. Севастопольцы просили произвести капитальный ремонт памятника Славы к 75-летию освобождения Севастополя, тем более, что в 2019 году юбилей и у самого памятника.

Ответ заместителя директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова был таков:

«Бюджетом города Севастополя на 2018 год не предусмотрено финансирование мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта Славы воинов 2-й гвардейской армии. Возможность выполнения указанных мероприятий будет рассмотрена при формировании бюджета на очередной финансовый год».

Но ни на 2019, ни на 2020 год финансирование на капитальный ремонт первого послевоенного памятника заложено не было. Достоин ли доверия такой чиновник, повышенный ныне до должности директора Департамента? Да никогда!

Что же сделано исполнительной властью?

ГБУ «Парки и скверы» в сентябре 2019 года заключен контракт с каким-то самарским ООО на «выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт сквера у памятника 2-ой гвардейской армии». Заметьте, не самого памятника, а сквера!

24 декабря 2019 года Евгений Горлов издает приказ № 638-ОД. В нём утверждается перечень объектов по капитальному ремонту и реконструкции парков и скверов на территории Севастополя за счет средств бюджета Москвы на 2021 год, в котором опять указан сквер у памятника 2-ой гвардейской армии! А на сам памятник – ни копейки! Пусть и дальше разрушается по воле равнодушного чиновника? Главное, 96 миллионов московских рублей освоить? Если это и цинизм, то высшей пробы…

Отчаявшись добиться решения вопроса от исполнительной власти, жительница Северной стороны Римма Царик написала письмо на имя главы постоянного комитета по городскому хозяйству Заксобрания Вячеславу Камзолову. И тот, недолго думая, переправляет его… Горлову. В общем, на колу мочало – начинай сначала…

Уместно вспомнить, что в предыдущем созыве депутатом по Северной стороне был Александр Кулагин. С сентября заместителем губернатора является Ольга Тимофеева, в круг её обязанностей входит «осуществление контроля за выполнением государственных и федеральных целевых программ в установленной сфере деятельности», в том числе и Указа Президента «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Но, видимо, круг их интересов лежит совсем в другой плоскости…

На аппаратном совещании 7 октября 2019 года врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что берет на личный контроль подготовку города к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«С планом подготовки к празднованию ознакомился, но очень много там пока вопросов. Поэтому буду лично контролировать его исполнение. По части благоустройства нам предстоит еще многое сделать, а времени остается не так много», — сказал Развожаев.

Мы не знаем, были ли внесены коррективы, какие в план подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы, поскольку на сайте правительства кроме распоряжения № 191-РГ от 22.04.2019 г. за подписью Овсянникова ничего другого не нашли. В этом распоряжении нет даже упоминания о памятнике Славы.

Другие поисковики вместо Севастополя с лёгкостью выдают информацию о том, что 28 января 2020 года «Совет министров Крыма утвердил план подготовки и проведения в 2020 году мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне».

В этом плане 118 пунктов.

Наши граждане упорные и, зная, что врио губернатора отдаёт предпочтение виртуальному общению в Instagram, в январе написали на его страничке обращение, в котором подробно описали ситуацию с памятником. И получили ответ.

«А памятник сражается до сих пор за себя и за прах ребят у его подножия…», – с грустью подытожил этот диалог автор письма.

Да, стойкости у памятника хватает, как и у защитников, освободителей Севастополя.

А совести у чиновников?







Понедельник, 10 февраля 2020 г. 13495

Источник: Портал Информер