«О ситуации на форуме “Таврида”.
Полный провал, стыд и позор — именно так можно назвать завершение молодежного форума „Таврида” в Крыму, организованного “Росмолодёжью”.
Если руководитель этой структуры порядочный человек, он должен подать в отставку немедленно!
Нам же всем нужно сделать правильные выводы из этой ситуации. Я считаю, что молодежная политика в нашей стране “Росмолодёжью” провалена.
Отцовское сообщество России будет внимательно следить за развитием событий и требовать наказания, вплоть до уголовного, тех, кто это все организовал.
Все усилия, как со стороны Президента РФ, так и всего общества, направленные в поддержку традиционных семейных ценностей, дискредитируются подобными действиями и носят явно провокационный характер.
Может, хватит издеваться над здравым смыслом и нашими традициями, в которых нет места подобной мерзости, растлевающей молодежь и наших детей? По данному факту мы уже направили соответствующие заявления в генеральную прокуратуру РФ и другие компетентные органы», — заявил он.
Источник: Портал Информер