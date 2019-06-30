Полный провал, стыд и позор - именно так можно назвать завершение молодежного форума «Таврида» в Крыму

30 июня 2019     29
Полный провал, стыд и позор - именно так можно назвать завершение молодежного форума «Таврида» в Крыму

Председатель Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Андрей Коченов высказался ситуации с показом скандальной сценки на крымском форуме.

«О ситуации на форуме “Таврида”.

Полный провал, стыд и позор — именно так можно назвать завершение молодежного форума „Таврида” в Крыму, организованного “Росмолодёжью”.

Если руководитель этой структуры порядочный человек, он должен подать в отставку немедленно!

Нам же всем нужно сделать правильные выводы из этой ситуации. Я считаю, что молодежная политика в нашей стране “Росмолодёжью” провалена.

Отцовское сообщество России будет внимательно следить за развитием событий и требовать наказания, вплоть до уголовного, тех, кто это все организовал.

Все усилия, как со стороны Президента РФ, так и всего общества, направленные в поддержку традиционных семейных ценностей, дискредитируются подобными действиями и носят явно провокационный характер.

Может, хватит издеваться над здравым смыслом и нашими традициями, в которых нет места подобной мерзости, растлевающей молодежь и наших детей? По данному факту мы уже направили соответствующие заявления в генеральную прокуратуру РФ и другие компетентные органы», — заявил он.

Источник: Портал Информер

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