Пол-России напугало НЛО (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером 28 ноября жители многих регионов России были заинтригованы ярким объектом в небе.

По словам очевидцев, он был похож на «медузу», с круглым «телом» и длинным хвостом.

О необычном явлении сообщают россияне из сотен городов, проживающие в Астраханской, Челябинской, Самарской, Свердловской, Пензенской, Тюменской, Омской, Курганской, Новосибирской и в других областях. Также объект был замечен в небе над Краснодарским и Пермским краями, над республиками Адыгея, Дагестан и Удмуртия.

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Очевидцы явления вспоминали об НЛО и метеорите, который упал в Челябинске в 2013 году.

Однако выяснилось, что «неопознанный объект» имеет вполне земное происхождение.

В Астраханской области с полигона «Капустин Яр» был произведён запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».

Как сообщили в Министерстве обороны, учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане, где жители республики также увидели в небе и активно обсуждали «загадочное НЛО».

В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что пуск был осуществлён накануне.

Боевой расчёт ракетных войск произвёл запуск с территории государственного центрального полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

«Задачи пуска выполнены в полном объёме», — подчеркнули в Минобороне.

С 2003 года в России провели семь подобных пусков, шесть из них были успешными.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 58

Источник: Портал Информер