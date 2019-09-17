Полунин проведет дополнительный набор в севастопольскую «Академию хореографии»

22 сентября в Севастополе пройдут завершающие вступительные экзамены в Севастопольскую государственную «Академию хореографии».

Летом уже состоялось два предварительных просмотра талантливых ребят в возрасте 6-8 лет. По результатам экзаменов 20 детей уже зачислены на бюджетные места.

Руководитель академии, известный артист балета Сергей Полунин в воскресенье проведет дополнительный набор детей.

«Я прилечу в Севастополь, чтобы лично отобрать 10 девчонок и мальчишек 1-2 классов на подготовительное отделение. Эти дети будут учиться в академии хореографии на гранты моего Благотворительного фонда. Жду всех! Даже тех, кого не приняли в академию по итогам августовских экзаменов», – подчеркнул артист.

Севастопольская государственная академия хореографии станет частью масштабного культурно-образовательного и музейного комплекса, который будет возведен на мысе Хрустальный при участии ведущих российских культурных учреждений.

Занятия начнутся уже в октябре этого года, чтобы к моменту завершения строительства была возможность набрать несколько курсов воспитанников.

Экзамен и отбор пройдут в Севастопольском академическом театре танца им. Вадима Елизарова по адресу: г. Севастополь, пр-т Нахимова, 4. (С собой иметь фото ребенка 3х4).

Расписание на 22 сентября:

· 9:00-10:00 – регистрация на экзамен на подготовительное отделение академии хореографии (дети первого и второго классов);

· 10:00-12:00 – экзамен на подготовительное отделение академии хореографии (дети первого и второго классов);

· 13:00-14:00 – регистрация на отбор в студию академии хореографии (дети 6 лет и дети третьего и четвёртого классов).





Вторник, 17 сентября 2019 г. 135

Источник: Портал Информер