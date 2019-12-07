Полученное письмо из правительства Севастополя не разочаровало. Ответ, как обычно, был ни о чем

Недавно случилось мне написать запрос в правительство Севастополя.

Признаюсь, долго мучился, писать или не писать. Вспомнил рассказ умершего в эмиграции писателя Сергея Довлатова. Он рассказывал, как его тётка Маргарита Довлатова писала письмо Сталину от имени, пожалуй, самого знаменитого в 20-х годах советского писателя Михаила Зощенко.

После того как появились критические и даже оскорбительные публикации о творчестве Зощенко, его раскритиковал Секретарь ЦК ВКП(б) Жданов, публично обозвав классика «подонком», а «Перед восходом солнца» – «омерзительной вещью, в которой Зощенко выворачивает наизнанку свою подлую и низкую душонку», писатель понял, что петля с каждым днем затягивается все туже, решился написать Сталину.

Он позвал Маргариту Довлатову, которая в те годы была старшим редактором издательства «Молодая гвардия», и попросил её написать текст письма.

Она удивилась, ведь Зощенко (сам Зощенко) и сам мог это сделать, но он ей пояснил: «ты член партии, знаешь их терминологию, а я даже не знаю, как обратиться и с чего начать».

Удивительная вещь, известный писатель, прекрасный стилист, мастер слова, не мог написать в Правительство. Не мог, наверное, потому что не умел писать в пустоту.

Я даже хотел начать писать запрос в правительство Севастополя, употребив зощенковские обороты: «Дорогой Иосиф Виссарионович, я не посмел бы тревожить Вас, если б не имел глубокого убеждения… Я беру на себя смелость просить Вас ознакомиться с моей работой либо дать распоряжение проверить её более обстоятельно и, во всяком случае, проверить ее целиком», но, конечно, от этой мысли отказался, написал сухим, привычным для чиновников, канцелярским языком.

Суть запроса была проста и заключалась в следующем:

Постановление Правительства Севастополя № 596 – ПП, устанавливающее минимальный взнос на капитальный ремонт, было принято 31 октября, а опубликовано на официальном сайте Правительства 1 ноября 2019 года.

Это прямое нарушение закона Севастополя № 118 ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории города Севастополя», которым в императивной форме установлено следующее правило:

«Решение об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт должно быть принято и опубликовано не позднее 01 октября года, предшествующего наступлению года, на который он устанавливается». (ч. 1. ст.6).

Поскольку соответствующее решение Правительством в установленный срок не принималось и не публиковалось, то по смыслу закона, величина суммы взносов на капитальный ремонт в наступающем 2020 году должна остаться неизменной.

Оснований начислять взнос за капремонт в повышенном размере в 2020 году у правительства Севастополя – не появилось.

Журналисты одной из севастопольских газет, продолжая эту тему, 13 ноября задали соответствующий вопрос депутату Вячеславу Камзолову, который в Заксобрании Севастополя возглавляет постоянный комитет по городскому хозяйству, но он, как и ожидалось, оказался не в курсе событий.

Городская прокуратура, в отличие от профильного комитета Заксобрания, оказалась в курсе и прореагировала на нарушение, внеся в департамент городского хозяйства представление об устранении нарушения закона.

Я, отведенный законом месяц, терпеливо ждал ответ из дома № 2 по ул. Ленина. Полученное письмо меня не разочаровало. Все так, как я ожидал. Ответ ни о чем.

Ликбез с упоминанием норм законодательства, которые не имеют отношения к поставленному вопросу, который я воспринимаю как прямую просьбу или даже призыв обратиться за разъяснениями непосредственно в министерство.

Источник: Портал Информер