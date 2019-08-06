Пользователи Интернета посмеялись над украинскими военными

В Сети высмеяли украинских военных, которые уничтожили в ходе учений гипотетическую подлодку противника в Черном море.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что на учениях экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение противника и с помощью бомбы обозначил зону для нанесения удара, после чего уничтожил условного противника.

“Кажется, у вертолета что-то отвалилось”, — отметил один из пользователей.

“Осталось только попросить подводную лодку подплыть поближе к берегу, чтобы вертолет долетел”, — посмеялся другой.

Еще один пользователь сказал, что “глушить рыбу с вертолета” является “браконьерством”.





Вторник, 6 августа 2019 г. 47

Источник: Портал Информер